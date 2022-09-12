Как предпринимателю избежать штрафов, если он не может заплатить налоги из-за войны: новый порядок действий — Finance.ua

Как предпринимателю избежать штрафов, если он не может заплатить налоги из-за войны: новый порядок действий Сегодня 15:02 — Казна и Политика

Как предпринимателю избежать штрафов, если он не может заплатить налоги из-за войны: новый порядок действий

В результате полномасштабной войны многие украинские предприниматели по объективным причинам не способны выполнить свои налоговые обязательства перед государством в полном объеме. Чтобы избежать штрафов, они могут сообщить об этом Государственной налоговой службе.

Недавно в Украине начал действовать новый порядок подтверждения возможности или невозможности выполнения налогоплательщиком своих финансовых и других обязательств в условиях военного положения. Документ вступил в силу с 6 сентября 2022 года.

Основания для ФЛП

По новому Порядку основаниями невозможности выполнения физическим лицом-предпринимателем своих налоговых обязательств, в том числе и для самозанятых лиц, в условиях военного положения могут быть:

Нахождение на территории населенного пункта, являющегося налоговым адресом плательщика, в котором ведутся боевые действия — такие населенные пункты определяются постоянно обновляемым списком от Мининтеграции временно оккупированных территорий.

Прохождение стационарного лечения в учреждениях здравоохранения, в том числе и иностранных, в связи с ранением (также контузией, травмой, увечьем), полученным при исполнении обязанностей военной службы, в отпуске по болезни или для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии.

Призыв на военную службу во время всеобщей мобилизации или пребывания в подразделениях территориальной обороны.

Работа в правоохранительных органах, военным ВСУ, сотрудником Национальной гвардии, СБУ и работа в других военных формированиях.

Отсутствие (смерть, признание пропавшим без вести и т.п.) лиц, на которых возлагается обязанность по заполнению и подаче налоговой декларации от имени налогоплательщика.

Утрата, уничтожение или порча первичных документов, компьютерного и другого оборудования в результате боевых действий, или их пребывание на территориях, где ведутся боевые действия.

Невозможность использовать или вывезти документы, компьютерное и другое оборудование в результате ведения боевых действий.

Использование или вывоз документов, компьютерного и другого оборудования может представлять риск для жизни или здоровья налогоплательщика.

Возможность утечки информации об объемах и местах хранения горючего или спирта.

Остальные обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые налогоплательщик может подтвердить документально.

Основания для юридических лиц

Основаниями невозможности выполнения юридическими лицами и их обособленными подразделениями налоговых обязательств в условиях военного положения могут быть:

Утрата, уничтожение или невозможность использования первичных документов, компьютерного и другого оборудования в результате боевых действий.

Возможность утечки информации об объемах и местах хранения горючего или спирта.

Отсутствие у налогоплательщика должностных лиц, уполномоченных вести бухгалтерский учет.

Нахождение юрлица (в частности, налоговый адрес, фактическое пребывание, размещение производственных мощностей и т.п.) на территории временно оккупированного, заблокированного или такого населенного пункта, в котором ведутся боевые действия.

Другие обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажорные обстоятельства), которые юридическое лицо способно подтвердить документально.

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Как избежать штрафов

Как ФЛП, так и юридическим лицам необходимо подать заявление об отсутствии возможности выполнить налоговое обязательство до 30 сентября 2022 года включительно. Если подать такое заявление нет возможности, в частности, из-за пребывания на временно оккупированной территории, потери КЭП или техники, это можно будет сделать в течение 60 календарных дней после возобновления такой возможности.

Подать такое заявление и документы, подтверждающие основание невозможности выполнения налоговых обязательств, можно электронно — через специальную форму в Электронном кабинете налогоплательщика. Также можно подать все в бумажной форме, обратившись в налоговый орган по месту жительства.

Как долго рассматривают заявление

Заявления налогоплательщиков рассматривают налоговые органы в течение 20 календарных дней со дня получения документов, однако с возможностью продления срока рассмотрения. Контролирующий орган может также попросить заявителя предоставить дополнительные документы для подтверждения оснований невозможности выполнения налоговых обязательств. При этом предварительное решение относительно заявления налогоплательщика должно быть направлено ему в течение 20 календарных дней.

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Телеканал 24 По материалам:

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