Как правильно подготовить квартиру к холодам — Finance.ua

Как правильно подготовить квартиру к холодам Сегодня 13:00 — Личные финансы

В Украине в результате атаки рф на энергетическую инфраструктуру часть домов осталась без тепла и электроэнергии. В этой ситуации каждому украинцу следует позаботиться об энергоэффективности своего жилья.

Самый эффективный способ — провести комплексную термомодернизацию. Однако это дорого и долго.

В Госагенстве по энергоэффективности опубликовали советы, как можно сократить потери тепла за небольшие деньги и в сжатые сроки. Простые советы позволят значительно утеплить свое жилье.

Как пользоваться батареями

Отопительные приборы и радиаторы будут более эффективными, если их не заслонять мебелью, тяжелыми шторами, одеждой или декоративными панелями. Батарея должна быть открытой. А стену рядом с ней можно закрыть специальным теплоотражающим экраном.

Также следует устранить воздушные пробки, отремонтировать места возможного протекания, уделяя особое внимание месту соединения частей системы. Это позволит избежать прорывов при эксплуатации системы в холодный период.

Газовую колонку или бойлер, отработавшие 15-20 лет, следует заменить, так как впоследствии эти устройства теряют эффективность.

Как утеплить квартиру

Большинство тепла из дома теряется тремя путями: через двери и окна, через крышу и внешние стены. Соответственно, их следует утеплять. Наиболее доступный вариант, который может выбрать каждый — утеплить окна поролоновыми полосками, подтянуть дверные петли и дополнительно обить саму дверь, задуть монтажной пеной места выхода и входа труб из дома.

Окна с двойным или тройным остеклением в несколько раз уменьшают потери тепла. Необходимо повысить теплоизоляцию входной двери, обращая внимание на низ, верх и боковые стыки между дверью и стеной.

Плотные шторы помогают удерживать тепло в доме, но мешают поступлению тепла из радиаторов. Толстый ковер снижает теплопотери, идущие через пол. Модернизация системы вентиляции, а именно рекуперация тепла — реальный способ экономии.

Обозреватель По материалам:

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