Как правильно оформить договор на покупку авто из-за границы и не стать жертвой мошенников — Finance.ua

Как правильно оформить договор на покупку авто из-за границы и не стать жертвой мошенников

Сегодня 20:00 — Личные финансы

Как только ввели бесплатную растаможку, граждане стали раздумывать — как заказать автомобиль из-за границы. Весь интернет переполнен рекламными объявлениями о «дешевых» автомобилях из США или других дальних стран с доставкой до 30 дней и по более низким ценам, чем на украинском рынке.

Однако вместе с активизацией этого рынка активизировались и мошеннические конторы. Поэтому следует быть внимательным, а также тщательно проверять договор покупки автомобиля, чтобы не «влететь на деньги». Эксперты из юридической компании «Дорожный адвокат» рассказали , на что обращать внимание и как действовать, если вы все же попали на крючок аферистов.

Сначала проверьте репутацию компании

Перед тем как заказать услуги у конкретного перевозчика, попробуйте просмотреть отзывы на него в интернете. Почитайте, как отзываются о его работе клиенты, уже получившие такие «дешевые» автомобили.

Конечно, поставщик услуг скажет, что отрицательные отзывы — это «работа конкурентов». Однако не верьте этому. Если есть много отрицательных отзывов, ищите другого поставщика услуг.

Особое внимание обратите на страницу продавца в Facebook. Эта социальная сеть не позволяет удалять отзывы. Она только позволяет владельцу страницы отключить раздел с отзывами совсем. Так что если раздела «Отзывы» на странице нет, это может свидетельствовать о том, что раньше клиенты отрицательно оценили работу компании и теперь она стремится скрыть реальное положение дел.

Оформление договора на покупку авто из-за границы

Перед первым авансовым платежом обязательно подпишите письменный договор. Никогда оплачивайте средства на основании устных договоренностей без заключения договора — в таком случае вернуть свои средства обратно в случае непредсказуемой ситуации будет сложнее.

Эксперты говорят, что после уплаты авансового платежа вам могут предоставить для подписи договор, в котором вам будут предусмотрены только максимальные обязанности и минимальные права. В частности, договоренные в устной форме сроки доставки авто в этом случае могут возрасти с 30 дней до 9 месяцев. А может возрасти и стоимость самого автомобиля.

В таком договоре поставщик услуг может прописать и то, что он не несет ответственности за техническую исправность автомобиля. Хотя в его обязанности это должно входить.

В письменном договоре должны быть обязательно зафиксированы:

конкретная стоимость авто и всех сопутствующих услуг;

подробный перечень всех договоренных услуг;



четкие сроки и место доставки;



четкая материальная ответственность поставщика услуг в денежном выражении (по закону в размере 3% стоимости услуг за каждый день просрочки доставки автомобиля клиенту).



Дополнительное внимание можно обратить на статус продавца. Или это юридическое лицо или физическое лицо-предприниматель. С юридического лица взыскать денежные средства будет труднее, поскольку учредители такого предприятия не несут материальной ответственности за деятельность предприятия. То есть желательно заключать договор именно с физическим лицом-предпринимателем.

Также учтите, что оплату стоимости услуг необходимо производить конкретно поставщику услуг, с которым у вас подписан договор.

«Потому что часто вам будут предлагать оплатить стоимость автомобиля напрямую на зарубежном сайте. При проведении такой оплаты вы не сможете потом взыскать эти средства с иностранного продавца. Поэтому все договорные отношения ее оплаты нужно проводить с одним поставщиком услуг», — подчеркнули юристы.

Ваши действия, если не удалось уберечься от мошенников

Защищать себя в суде можно, если у вас есть подписанный договор. Если письменного договора нет, можете ссылаться на свидетелей. Это сложнее, но возможно.

В соответствии со статьей 526 ГКУ обязательство должно выполняться должным образом в соответствии с условиями договора. Согласно статье 530 ГКУ, если в обязательстве установлен срок его исполнения, то оно подлежит исполнению в этот срок. Согласно статье 629 ГКУ, договор обязателен для выполнения сторонами.

Согласно положениям пункта 4 части 1 ст. 611 ГКУ, в случае нарушения обязательства наступают правовые последствия, установленные договором, в том числе возмещение ущерба и моральный ущерб.

Одним из видов нарушения обязательства является просрочка — невыполнение обязательства в оговоренный сторонами срок.

Кроме этого, согласно ч. 5 ст. 10 Закона «О защите прав потребителей» в случае, когда исполнитель не может выполнить (просрочивает выполнение) работу (услуги) согласно договору, за каждый день просрочки потребителю уплачивается пеня в размере 3% от стоимости работы (услуги).

То есть с заключением договора продавец приобретает обязанности и несет ответственность в случае его неисполнения или несвоевременного исполнения.

Следовательно, в судебном порядке вы вправе расторгнуть договор на приобретение и транспортировку, взыскать материальный и моральный ущерб, а также пеню за каждый день просрочки.

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