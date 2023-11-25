Как повышение налога на прибыль банков повлияет на ставки по кредитам и депозитам — прогноз АУБ Сегодня 10:06 — Кредит&Депозит

Как повышение налога на прибыль банков повлияет на ставки по кредитам и депозитам — прогноз АУБ

Повышение налога на прибыль банков с 18% до 50% в 2023 году и до 25% в последующие годы может спровоцировать увеличение финучреждениями ставок по кредитам и снижение по депозитам с целью обеспечения стабильной доходности в условиях более высокого налога.

Такое мнение высказал президент Ассоциации украинских банкиров (АУБ) Андрей Дубас в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

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«Я думаю, что может увеличиться спред между процентами по кредитам и процентами по депозитам для того, чтобы банки могли тянуть налог 25% и не быть убыточными. Поэтому я думаю, что банки будут анализировать ситуацию, сложившуюся в связи с принятым Верховной Радой законопроектом и будут строить свою бизнес-модель, свою деятельность для того, чтобы дальше быть прибыльными», — отметил Дубас.

Говоря о позиции ассоциации в отношении принятого закона, он сказал, что «в условиях военного времени может увеличиваться объем налогов, но, на наш взгляд, не очень правильно облагать налогом предыдущий период», поскольку весь банковский сектор планировал свою деятельность с расчетом, что налог на прибыль будет составлять 18%.

«В любых будущих переговорах нас всегда смогут упрекнуть, что Украина, несмотря на условия военного времени или иного, может менять налоговую базу, налоговую систему или налоговый подход в конце года к прошлому году», — пояснил он.

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По мнению Дубаса, если власти нуждаются в увеличении ставки определенных налогов, то делать это стоит не в рамках одной отрасли.

«Была бы намного понятнее ситуация, если бы, например, та же Верховная Рада вышла к предпринимателям других субъектов хозяйствования и сказала, что вот у нас такая ситуация, у нас не хватает налогов, мы планируем увеличить тот или иной налог. Но тогда мы увеличиваем его для всех и начинаем его с какого-то периода, например с 1 января 2024 года. И… тогда ты можешь и подготовиться, и спланировать свою деятельность и т. д. », — считает президент АУБ.

Также он отметил, что ассоциация поддерживает введение дополнительного налогообложения только на ограниченный период.

«То есть мы говорим, что до завершения военного времени или, например, до достижения таргета учетной ставки, то есть какого-то параметра, ограничен период времени», — сказал Дубас.

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