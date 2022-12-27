Как повторно получить утраченные свидетельства — разъяснение Минюста — Finance.ua
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Как повторно получить утраченные свидетельства — разъяснение Минюста

Личные финансы
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В Министерстве юстиции рассказали, как повторно получить свидетельства, оригиналы которых были утрачены.
Соответствующее разъяснение опубликовано на странице министерства в Facebook.
«Повторная выдача свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния производится вне зависимости от места его регистрации и местожительства заявителя», — говорится в сообщении.
Она производится по заявлению лица, в отношении которого составлена запись: родителей, усыновителей, опекунов, попечителей, представителя учреждения здравоохранения, учебного или другого детского учреждения, где постоянно находится ребенок, орган опеки и попечительства. Свидетельства выдаются в тот же день.
Уплачивается государственная пошлина в размере 0,03 необлагаемого налогом минимума доходов граждан, что составляет 0,51 коп.
Также, свидетельства государственной регистрации актов гражданского состояния могут повторно выдаваться представителю лица — в случае документального подтверждения его полномочий (по доверенности) и при предъявлении документов, удостоверяющих его личность.
Свидетельства о рождении детей повторно выдаются их родителям и усыновителям вне зависимости от возраста ребенка. Если лицо лишено родительских прав, свидетельства о рождении детей повторно не выдаются.
После прекращения брака в результате его расторжения свидетельства о браке повторно не выдаются. В таких случаях по письменной просьбе заявителя отдел ГРАГС выдает выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о браке для подтверждения добрачной фамилии.
Свидетельство о смерти повторно выдается другому из супругов и близким родственникам умершего, лицу, наследующему по закону или завещанию и представителю органа опеки и попечительства в случае исполнения им полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц, имеющих право на получение такого свидетельства.
Для получения повторного свидетельства заявитель должен предъявить паспорт гражданина Украины или паспортный документ, удостоверяющий личность заявителя, и документы, подтверждающие родственные отношения между заявителем и лицом, относительно которого составлена актовая запись.

Как восстановить утраченные документы 🧐

По материалам:
Finance.ua
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