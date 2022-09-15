Как потребителям быстро сменить электропоставщика — Finance.ua
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Как потребителям быстро сменить электропоставщика

Энергетика
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Перейти от одного электропоставщика к другому можно почти мгновенно, не тратя на эту процедуру 21 день, введенную законодательством.
Об этом пишет «Укрэнерго».
Как это сделать
Для этого нужно только, чтобы новый поставщик, с которым потребитель хочет заключить договор, загрузил в созданный в «Укрэнерго» программный комплекс Датахаб заявку, скрепленную своей электронной подписью и подписью будущего клиента.
Если система не обнаружила технических препятствий для перехода, она подтверждает существующую возможность и автоматически уведомляет прежнего поставщика и остальных заинтересованных участников процесса о переходе потребителя и в определенный момент вносит изменения в базу данных, отмечают в компании.
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Датахаб — это инновационный программный комплекс, который «Укрэнерго» внедряет с начала работы европейской модели рынка электроэнергии, чтобы автоматизировать как можно больше процессов, связанных с коммерческим учетом электроэнергии и взаимодействием потребителей и других участников рынка.
Это делает алгоритмы работы украинского рынка электроэнергии прозрачными и отвечающими европейским стандартам.
«Укрэнерго» уже создало и наполнило централизованную базу данных о точках коммерческого обмена электроэнергии и связанных с ними потребителей, поставщиков, операторов систем распределения и т.д. Это позволяет собирать исторические данные о коммерческом учете электроэнергии на разных объектах.
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«А сегодня мы внедрили в нем 11 новых автоматизированных функций, позволяющих быстро, а иногда даже автоматически изменить поставщика электроэнергии, среди которых и смена поставщика по заявке потребителя», — сообщили в компании.
Воспользоваться новыми функциями в Датахабе пока можно только на территориях, где работают три оператора систем распределения:
Волынеблэнерго, ПЭЭМ ЦЭК (часть Днепропетровской области) и ЧАО Атомсервис (часть Николаевской области и Кировоградской областей). В ближайшие месяцы Укрэнерго расширит этот функционал на другие регионы.
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По материалам:
Finance.ua
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