Как получить жилищную субсидию в зоне боевых действий и что для этого нужно — Finance.ua
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Как получить жилищную субсидию в зоне боевых действий и что для этого нужно

Личные финансы
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Как получить жилищную субсидию в зоне боевых действий и что для этого нужно
Как получить жилищную субсидию в зоне боевых действий и что для этого нужно
Украинцев, находящихся сегодня в зоне боевых действий, интересует вопрос выплаты и начисления субсидии на жилищно-коммунальные услуги.
Еще в начале полномасштабного вторжения рф в правительстве изменили правила начисления льгот и субсидий.
Как пояснили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны, выплаты будут рассчитывать и начислять на уровне министерства социальной политики, а выплачиваться будут через Ощадбанк.
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Украинцы получат денежную помощь, льготы и субсидии, даже если из-за боевых действий органы соцзащиты не работают.
В целом по Украине начисление и выплата денежной помощи, льгот и субсидий осуществляется органами соцзащиты районных советов, госадминистраций и исполнительных органов городских советов. Если вы получали выплаты через другие банки, Ощадбанк перечислит средства на ваш банковский счет. Если вы получали выплаты через «Укрпочту», вы получите денежный перевод через международную платежную систему My Transfer", — отметили в Центре противодействия дезинформации.
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Для получения средств через My Transfer нужно иметь при себе паспорт и идентификационный код. Деньги можно забрать в течение 60 дней.
Следует отметить, что правительство намерено изменить способ выплаты субсидий на жилищно-коммунальные услуги. Помощь от государства хотят выплачивать через Пенсионный фонд.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
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По материалам:
На пенсии
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