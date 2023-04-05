Как получить выплаты переселенцам, изменившим место регистрации через «Дію» — разъяснение Сегодня 15:47 — Личные финансы

Как получить выплаты переселенцам, изменившим место регистрации через «Дію» — разъяснение

Внутренне перемещенные лица, изменившие место регистрации через приложение «Дія», для продолжения выплат должны обратиться в орган социальной защиты по новому месту фактического проживания.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Как отмечается, в Минреинтеграции поступило обращение от внутренне перемещенных лиц, которым задерживаются выплаты пособия на проживание. Речь идет о случаях, когда граждане изменили место регистрации с помощью портала Дія.

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Как сообщили в Минсоцполитики, в настоящее время вопрос автоматического переназначения пособия на проживание требует доработки.

Для своевременного получения пособия на проживание ВПЛ следует обратиться в Управление социальной защиты населения по новому месту фактического проживания.

Органы соцзащиты не должны требовать от ВПЛ оформления повторного заявления на получение пособия. Выплаты должны продолжиться на основе уже зарегистрированного заявления по месту жительства.

Для этого работники соцзащиты должны отправить запрос на получение электронного дела, предварительно сформированного на основании зарегистрированного заявления от переселенца.

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Обратите внимание, что пособие на проживание будет начислено за все месяцы с момента изменения фактического местожительства ВПЛ.

В Минсоцполитики заверили, что вопрос автоматического переназначения псобия на проживание будет решен до конца апреля.

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