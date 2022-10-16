Как получить возмещение от ФГВФЛ — Finance.ua
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Как получить возмещение от ФГВФЛ

Кредит&Депозит
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Выплата возмещений начинается не позднее 20 рабочих дней с начала процедуры выведения банка с рынка. Вся гарантированная сумма выплачивается сразу.
Происходит это через банки-агенты, которых на сегодняшний день 12:
*Банк может выплатить гарантированное возмещение от Фонда дистанционно, без посещения отделения.
Вкладчику следует обратиться в один из банков-агентов и предоставить свой паспорт и идентификационный код. Сделать это можно в любое удобное для вас время.
Выплату также может получить представитель вкладчика. Для этого потребуется доверенность (или нотариально заверенная копия) от нотариуса.
Если возмещение получается как наследство, тогда следует обратиться в ФГВФЛ с соответствующим заявлением.
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Выплата гарантированных сумм завершается в день подачи документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации банка как юридического лица. На это уходит несколько лет.
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Если вклад превышает гарантированную сумму, средства вкладчику могут быть возвращены с продажи имущества банка в порядке очередности, определенной законодательством. Для этого также следует обратиться в Фонд с заявлением.
По состоянию на октябрь 2022 года украинцы хранят на банковских счетах 950 млрд грн.
С начала полномасштабного вторжения россии вкладчикам выводимых с рынка банков уже выплатили более 4,5 млрд грн, из них почти 1,5 грн были выплачены дистанционно.
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По материалам:
Finance.ua
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