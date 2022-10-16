Как получить возмещение от ФГВФЛ — Finance.ua

Как получить возмещение от ФГВФЛ Сегодня 09:36 — Кредит&Депозит

Выплата возмещений начинается не позднее 20 рабочих дней с начала процедуры выведения банка с рынка. Вся гарантированная сумма выплачивается сразу.

Происходит это через банки-агенты, которых на сегодняшний день 12:

*Банк может выплатить гарантированное возмещение от Фонда дистанционно, без посещения отделения.

Вкладчику следует обратиться в один из банков-агентов и предоставить свой паспорт и идентификационный код. Сделать это можно в любое удобное для вас время.

Выплату также может получить представитель вкладчика. Для этого потребуется доверенность (или нотариально заверенная копия) от нотариуса.

Если возмещение получается как наследство, тогда следует обратиться в ФГВФЛ с соответствующим заявлением.

Читайте также Ставки повышаются: под какой процент можно разместить депозит в банке

Выплата гарантированных сумм завершается в день подачи документов для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о ликвидации банка как юридического лица. На это уходит несколько лет.

Если вклад превышает гарантированную сумму, средства вкладчику могут быть возвращены с продажи имущества банка в порядке очередности, определенной законодательством. Для этого также следует обратиться в Фонд с заявлением.

По состоянию на октябрь 2022 года украинцы хранят на банковских счетах 950 млрд грн.

С начала полномасштабного вторжения россии вкладчикам выводимых с рынка банков уже выплатили более 4,5 млрд грн, из них почти 1,5 грн были выплачены дистанционно.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.