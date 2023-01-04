Как получить шесть пенсий авансом: ПФУ назвал условие — Finance.ua
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Как получить шесть пенсий авансом: ПФУ назвал условие

Личные финансы
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Пенсионеры имеют право получить пенсию наперед. Речь идет о шести выплатах. Для этого следует написать соответствующее заявление, пояснили в Пенсионном фонде.

Как получить пенсию наперед

  • Если пенсионер планирует выехать за границу на постоянное место жительства, он должен написать заявление и сняться с учета по месту жительства.
  • После этого уже обратиться с заявлением в ПФУ и получить выплату авансом за шесть месяцев.
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Имеет ли пенсионер право на выплаты, если уехал за границу

В Фонде объяснили, что, по закону, пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение Укрпочты или через банк по указанному в заявлении месту жительства пенсионера в пределах Украины.
В случае пребывания пенсионера за границей, пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.

Как получать пенсию, если вы за границей

  • Если пенсионер получал выплаты на карту, то для него ничего не изменится и они будут и дальше ему начисляться.
  • Если же вы получали пенсию физически в отделении Укрпочты или через почтальона, то вам нужно изменить способ получения выплат. Это можно сделать удаленно через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
По материалам:
Телеканал 24
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