Как получить шесть пенсий авансом: ПФУ назвал условие — Finance.ua

Как получить шесть пенсий авансом: ПФУ назвал условие
Пенсионеры имеют право получить пенсию наперед. Речь идет о шести выплатах. Для этого следует написать соответствующее заявление, пояснили в Пенсионном фонде.
Как получить пенсию наперед
- Если пенсионер планирует выехать за границу на постоянное место жительства, он должен написать заявление и сняться с учета по месту жительства.
- После этого уже обратиться с заявлением в ПФУ и получить выплату авансом за шесть месяцев.
Имеет ли пенсионер право на выплаты, если уехал за границу
В Фонде объяснили, что, по закону, пенсия в Украине выплачивается в денежной форме ежемесячно до 25 числа через отделение Укрпочты или через банк по указанному в заявлении месту жительства пенсионера в пределах Украины.
В случае пребывания пенсионера за границей, пенсия выплачивается в том случае, если это предусмотрено международными договорами Украины.
Как получать пенсию, если вы за границей
- Если пенсионер получал выплаты на карту, то для него ничего не изменится и они будут и дальше ему начисляться.
- Если же вы получали пенсию физически в отделении Укрпочты или через почтальона, то вам нужно изменить способ получения выплат. Это можно сделать удаленно через электронный кабинет на сайте Пенсионного фонда.
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