Как получить помощь на детей одиноким матерям: порядок действий — Finance.ua

Как получить помощь на детей одиноким матерям: порядок действий
Одинокие матери, не состоящие в браке, одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери), имеют право на получение денежной помощи на детей от государства.
Об этом пишет «Социальная информационная платформа».
Куда обращаться?
Следует обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг своего населенного пункта с необходимыми документами. Найти ближайший ЦНАП можно по ссылке.
Какие документы нужно предоставить?
заявление о назначении социальной помощи;
декларация о доходах;
справку о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения;
выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка, выданную отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, или справку о рождении, выданную исполнительным органом сельского, поселкового, городского (кроме городов областного значения) советов, с указанием основания внесения сведений об отце ребенка в актовую запись о рождении ребенка в соответствии с абзацем первой части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины, или документ о рождении, выданный компетентным органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце, при его легализации в установленном законодательством порядке;
копию свидетельства рождения ребенка;
решение об усыновлении ребенка (для усыновителей);
копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей указанные пенсии и государственную социальную помощь (для матери (отца) детей в случае смерти одного из родителей, которая (не) не получает на них пенсию в случае потери кормильца (при необходимости).
Как долго рассматривают заявление?
В течение 10 календарных дней.
Какую сумму будут выплачивать?
Помощь одиноким матерям выплачивается как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.
Таблица: https://social.com.ua/
Как долго будут выплачивать пособие?
Помощь назначается на каждого ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 18-летнего возраста (если дети учатся по дневной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет). Помощь выплачивается в течение 6 месяцев, после чего ее следует продлевать.
Как продлить помощь во время военного положения?
В условиях военного положения и в течение одного месяца после его прекращения выплата пособия продлевается автоматически, даже если получатель пропустил срок его пересмотра.
В течение месяца после окончания военного положения граждане должны обновить документы, чтобы продолжить помощь. В регионах, где отделы соцзащиты не работают, выплаты осуществляет Ощадбанк. Если люди не обратились за помощью в течение 60-ти календарных дней, средства вернутся Минсоцполитики.
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