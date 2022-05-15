Как получить помощь на детей одиноким матерям: порядок действий — Finance.ua

Как получить помощь на детей одиноким матерям: порядок действий

Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Как получить помощь на детей одиноким матерям: порядок действий

Одинокие матери, не состоящие в браке, одинокие усыновители, если в свидетельстве о рождении ребенка или документе о рождении ребенка отсутствует запись об отце (матери), имеют право на получение денежной помощи на детей от государства.

Об этом пишет «Социальная информационная платформа».

Куда обращаться?

Следует обратиться в орган социальной защиты или Центр предоставления административных услуг своего населенного пункта с необходимыми документами. Найти ближайший ЦНАП можно по ссылке

Какие документы нужно предоставить?

заявление о назначении социальной помощи;

декларация о доходах;

справку о доходах при указании в декларации доходов, информация о которых отсутствует в ГНС, Пенсионном фонде Украины, фондах социального страхования и т.п. и согласно законодательству не может быть получена по соответствующему запросу органа социальной защиты населения;

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан о государственной регистрации рождения ребенка, выданную отделом государственной регистрации актов гражданского состояния, или справку о рождении, выданную исполнительным органом сельского, поселкового, городского (кроме городов областного значения) советов, с указанием основания внесения сведений об отце ребенка в актовую запись о рождении ребенка в соответствии с абзацем первой части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины, или документ о рождении, выданный компетентным органом иностранного государства, в котором отсутствуют сведения об отце, при его легализации в установленном законодательством порядке;

копию свидетельства рождения ребенка;

решение об усыновлении ребенка (для усыновителей);

копию свидетельства о смерти одного из супругов и справку о том, что они не получают на детей указанные пенсии и государственную социальную помощь (для матери (отца) детей в случае смерти одного из родителей, которая (не) не получает на них пенсию в случае потери кормильца (при необходимости).

Как долго рассматривают заявление?

В течение 10 календарных дней.

Какую сумму будут выплачивать?

Помощь одиноким матерям выплачивается как разница между 100% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного члена семьи.

Таблица: https://social.com.ua/

Как долго будут выплачивать пособие?

Помощь назначается на каждого ребенка с месяца, в котором было подано заявление со всеми необходимыми документами, и выплачивается ежемесячно по месяц достижения ребенком 18-летнего возраста (если дети учатся по дневной форме в заведениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего и высшего образования — до окончания такими детьми учебных заведений, но не дольше чем до достижения ими 23 лет). Помощь выплачивается в течение 6 месяцев, после чего ее следует продлевать.

Как продлить помощь во время военного положения?

В условиях военного положения и в течение одного месяца после его прекращения выплата пособия продлевается автоматически, даже если получатель пропустил срок его пересмотра.

В течение месяца после окончания военного положения граждане должны обновить документы, чтобы продолжить помощь. В регионах, где отделы соцзащиты не работают, выплаты осуществляет Ощадбанк. Если люди не обратились за помощью в течение 60-ти календарных дней, средства вернутся Минсоцполитики.

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