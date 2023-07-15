Как получить информацию об условиях въезда в Польшу: контакты пограничной службы — Finance.ua

Как получить информацию об условиях въезда в Польшу: контакты пограничной службы Сегодня 21:12 — Личные финансы

Как получить информацию об условиях въезда в Польшу: контакты пограничной службы

На польскую границу приходится половина всех выездов за границу — кто-то едет транзитом, некоторые направляются непосредственно в Польшу. Многие украинцы интересуются условиями въезда и необходимыми документами.

Разъяснение правил в конкретных ситуациях можно получить, обратившись к польским пограничникам. Контакты подразделений сообщает yavp.pl.

Для того чтобы получить точную информацию об условиях въезда и пребывания иностранцев на территории Польши, следует обращаться в подразделения Пограничной службы страны по электронному адресу или по телефонам. Также ответы можно получить на «горячих линиях».

Главное управление пограничной службы: тел. + 48 22 500 40 00 и +48 22 500 41 49 (с понедельника по пятницу: 08:15—16:15 ); zdsc. kg@strazgraniczna.pl Надвислянский отдел пограничной службы (пограничный контроль в аэропортах Варшава-Окенце, Варшава-Модлин, Лодзи и Быдгоще): тел. + 48 22 513 21 00; wdsc. nwosg@strazgraniczna.pl; Надоджанский отдел пограничной службы (пограничный контроль в аэропортах Вроцлава, Познани, на чешской (Нижнесельское воеводство) и немецкой границе (Нижнесельское и Любушское воеводства): тел. +48 683 582 444 strazgraniczna. pl и komendant. noosg@strazgraniczna.pl; Силезский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Катовице и на чешской границе (Силезское и Опольское воеводства): тел. +48 32 414 40 13; slosg@strazgraniczna.pl; Карпатский отдел пограничной службы: тел. +48 18 415 34 57; komendant. kaosg@strazgraniczna.pl; Морской отдел пограничной службы (контроль в аэропортах Гданьска, Щецина и немецкой границе (Западнопоморское воеводство), на морской части границы. Контакты в Щецине: тел. +48 914 465 520; sdo. szczecin@strazgraniczna.pl; в Гданьске: тел. 48 58 348 12 80; sdo. rebiechowo@strazgraniczna.pl; Надбужанский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Люблина, на украинской (в Дорогуске, Гребенном, Зосине и Долгобычеве), белорусской границе (в Тересполе): тел. +48 82 568 51 19; info. nosg@strazgraniczna.pl; Бещадский отдел пограничной службы (контроль в аэропорту Жешува и на украинской границе (в Корчовой, Медыке, Будомеже и Кросценко): тел. +48 16 673 20 00; wdsc. biosg@strazgraniczna.pl; Подлясский отдел пограничной службы (контроль на польско-белорусской границе (в Кузнице и Боборовниках). можно получить информацию и о пересечении польско-литовской границы: тел.+48 85 714 50 11; posg@strazgraniczna.pl, wdsc. posg@strazgraniczna.pl; Варминско-Мазурский отдел (контроль в аэропорту Ольштына и на польско-российской границе): тел. +48 89 750 36 16, +48 89 750 36 44 (понедельник — пятница с 7:30 до 15:30); sdo. wmosg@strazgraniczna.pl.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.