Как получить грант на развитие перерабатывающего предприятия — Finance.ua

Как получить грант на развитие перерабатывающего предприятия Сегодня 12:00 — Личные финансы

Правительство положило начало программе грантов для предпринимателей, которые хотят создать или развить свой бизнес в сфере переработки. Государство предоставляет им до 8 млн грн безвозвратной помощи для реализации производственных проектов.

Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

Получить финансирование могут ФЛП или юридические лица, которые:

не размещены и не осуществляют деятельность на временно оккупированных территориях по состоянию на момент подачи заявки;

не осуществляют хозяйственную деятельность на территории рф;

не относятся к подсанкционным лицам;

не являются банкротами, не находятся в стадии банкротства;

имеют конечных бенефициаров — граждан Украины.

Первая тысяча заявителей получает грант в размере 70% стоимости проекта, для последующих участников государство предоставляет средства в размере до 50% стоимости проекта. также участники могут привлечь дополнительные кредитные средства — до 16 миллионов гривен по программе «5-7-9» под 0% на 5 лет.

Чтобы принять участие в программе, предпринимателю необходимо подготовить бизнес-план и подать вместе с заявкой и документами для верификации действующего предприятия через Портал Дія. АО Ощадбанк в течение 10 дней осуществляет оценку бизнес-плана, проверку деловой репутации получателя, а также проводит с ним собеседование. Решение о предоставлении гранта принимается Минэкономики на основе оценки банка.

Денежные средства перечисляются на банковский счет заявителя на четко определенные цели: приобретение основных средств производства, затраты на их доставку и ввод в эксплуатацию. На оборудование налагается запрет отчуждения для выполнения условий по гранту. В случае разрушения перерабатывающего предприятия в результате вооруженной агрессии рф государство компенсирует получателю его собственный вклад в полном объеме.

По условиям программы участники обязаны в течение 3 лет со дня получения гранта платить налоги, сборы и ЕСВ в размере полученных средств и создать не менее 25 рабочих мест.

Если эти требования не выполняются, получатель должен самостоятельно вернуть разницу между суммой полученного гранта и фактически уплаченными платежами.

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