Как получить документы об образовании учащимся, находящимся на оккупированных территориях — Finance.ua

Как получить документы об образовании учащимся, находящимся на оккупированных территориях

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Как получить документы об образовании учащимся, находящимся на оккупированных территориях

Министерство образования и науки информирует участников образовательного процесса и родителей учащихся, находящихся на временно оккупированных территориях, соблюдать следующие рекомендации по продолжению обучения и получению документов об образовании:

Подать заявление о зачислении в любое среднее общеобразовательное заведение на безопасной территории Украины (помощь в выборе заведения предоставляют органы управления образованием 14 областей и города Киева, а также департаменты образования и науки Донецкой, Харьковской, Николаевской и Запорожской областных военных администраций). Завершить обучение и пройти оценивание в соответствии с рекомендациями МОН, утвержденными приказом от 1 апреля 2022 г. № 290. Свидетельство о получении базового или полного общего среднего образования заказывает и вручает заведение, в которое подано заявление об обучении (это касается также свидетельств достижений для 1-4 кл. и табелей учебных достижений для 5-8 и 10 кл.).

В случае, если на время завершения учебного года учебное заведение, заказавшее выпускникам свидетельства, не функционирует вследствие вооруженной агрессии российской федерации, выдачу свидетельств и заполнение приложений к ним может произвести другое учебное заведение, которое определено органом управления в сфере образования. В этом случае уполномоченное лицо учебного заведения, заполнившее приложение к свидетельству, делает запись со ссылкой на приказ «Приложение заполнено на основании приказа МОН от 01 апреля 2022 г. № 290».

В случае отсутствия результатов годового оценивания после завершения обучения по образовательной программе учебного заведения учащийся имеет право до начала нового учебного года пройти годовое оценивание и получить документы об образовании.

Контактная информация для помощи в выборе заведений по вопросу продолжения обучения:

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