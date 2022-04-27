Как получить денежную компенсацию за «пакет малыша» в условиях военного положения — Finance.ua

Как получить денежную компенсацию за «пакет малыша» в условиях военного положения

Сегодня 20:03 — Личные финансы

Министерство социальной политики упростило механизм получения семьями при рождении ребенка денежной компенсации стоимости единовременной натуральной помощи «пакет малыша» в условиях военного положения.

Об этом сообщил директор Кельменецкого местного центра по предоставлению БВПИ Юлия Олийнык.

Кто может получить деньги за «пакет малыша»

Денежная компенсация за «пакет малыша» предоставляется одному из родителей новорожденного ребенка. В случае отсутствия родителей заявление на получение средств могут подать приемные родители, родители-воспитатели, опекуны новорожденного ребенка.

В таком случае к заявлению прилагают:

копию решения об установлении опеки (при осуществлении опеки над ребенком);

копию решения об устройстве ребенка в семью патронатного воспитателя или в детский дом семейного типа, или приемной семьи (для семьи патронатного воспитателя, приемной семьи или детского дома семейного типа).

В общем для получения денежной компенсации «пакет малыша» нужно подать:

заявление;

копию свидетельства о рождении ребенка. В случае отсутствия свидетельства о рождении ребенка необходимо представить копию документа, подтверждающего факт рождения ребенка в учреждении здравоохранения или вне его;

справку из роддома о неполучении натуральной помощи «пакет малыша».

Документы необходимо подать лично по месту жительства/нахождения/обращения получателя в исполнительный орган сельского, поселкового совета или центр предоставления административных услуг.

В условиях войны Кабинет Министров Украины принял решение, позволяющее семьям во время военного положения использовать средства денежной компенсации «пакет малыша» на любые необходимые товары, в частности на еду, лекарства, топлива, чтобы вывезти ребенка в безопасное место (следовательно, сняты ограничения по использованию средств исключительно на детские товары).

Кроме того:

предоставлена возможность перечисления средств денежной компенсации на любой счет, открытый в ПриватБанке;

сняты ограничения по покупке товаров исключительно в заведениях торговли, которые присоединились к программе по реализации пилотного проекта;

теперь средства компенсации можно снять, перечислить на другую карту или оплатить онлайн необходимые расходы;

средства денежной компенсации, неиспользованные в течение 12 месяцев со дня зачисления, не будут возвращаться на счет Министерства социальной политики и останутся на счетах получателей.

Справка Finance.ua:

выплату денежной компенсации стоимости одноразовой натуральной помощи «пакет малыша» на детей, рожденных начиная с 1 июля 2021 года, производят по желанию получателя, вместо такой же одноразовой натуральной помощи;

размер денежной компенсации «пакет малыша» с 1 января 2022 года составляет 6300 грн.

Кстати, если вас интересует скорый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.