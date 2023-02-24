Как полномасштабное вторжение россии повлияло на динамику открытия новых бизнесов в Украине — Finance.ua

Как полномасштабное вторжение россии повлияло на динамику открытия новых бизнесов в Украине Сегодня 09:27 — Личные финансы

Как полномасштабное вторжение россии повлияло на динамику открытия новых бизнесов в Украине

За военное время в Украине было зарегистрировано 17,1 тысячи новых компаний и 178,5 тысячи ФЛП.

Об этом свидетельствуют результаты исследования R&D центра YouControl Market.

Наименьшее количество регистраций бизнеса за год полномасштабной войны было в марте 2022-го — всего 14 новых компаний и 2050 новых ФЛП. После этого началось стремительное восстановление темпов открытия нового бизнеса или переоформление старого на новых юридических лиц. Пиковые значения были достигнуты в сентябре — 2 082 компании и 20 298 новых ФЛП.

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Финаналитик YouControl Роман Корнилюк пояснил, что предпосылками для старта экономического восстановления стали освобождение от оккупации северных регионов весной в первые месяцы агрессии, а также адаптация бизнеса в условиях военно-финансовой поддержки союзников. А именно отладка логистических маршрутов и перезапуск черноморского экспорта по зерновому коридору. Оптимизма бизнесу придавали и значительные успехи ВСУ в деоккупации Харьковщины в начале осени.

В четвертом квартале прошлого года появился тренд по снижению бизнес-активности, спровоцированный регулярными отключениями электроэнергии. В результате, в частности, в декабре открылось меньше компаний (1 869) и ФЛП (12 056). И хотя январь нового 2023 года принес еще меньше открытий компаний — 1505, количество вновь созданных ФЛП резко возросло до 17 061 человека.

Самыми распространенными секторами вновь созданных ФЛП за военное время стали:

компьютерное программирование (20,9 тысячи). То есть почти 12% из всех вновь созданных ФЛП зарегистрировались именно в этой категории;

розничная торговля в неспециализированных магазинах (6,2%);

грузовой автомобильный транспорт (5%).

Виды деятельности ФЛП, занявшие четвертую и пятую ступеньки, связаны с предоставлением населению услуг в сфере розничного товарооборота. Индивидуальные предприниматели выбирали для себя КВЭД розничная торговля через сеть Интернет (e-commerce) и деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания.

Предприятия, открывавшиеся в течение 12-месячного военного периода, чаще всего выбирали для работы направление неспециализированной оптовой торговли — 7,7% предприятий из всех вновь созданных. Также популярными среди компаний-новичков были выращивание зерновых, бобовых и масличных культур (5,4%) и предоставление в аренду недвижимого имущества (4,1%).

На популярность отраслей для открытия новых бизнесов в первую очередь влияли два фактора. Во-первых, расчет на получение внешней валютной выручки (IT, агро, экспорт древесины). Во-вторых, потребительский спрос населения на базовые продукты первой необходимости на макроуровне поддержан стабильностью бюджетных выплат (розничная торговля, транспортные перевозки, строительство, рестораны, парикмахерские и т.п.).

Наибольшее количество вновь открытых бизнесов было зарегистрировано в г. Киев — 36% вновь созданных компаний и 15% ФЛП. На втором месте — Львов (9,2% новых компаний и 8,6% новых ФЛП). Третье место за Днепром (7,6% предприятий и 8% ФЛП).

По итогам календарного 2022 года количество новооткрытых компаний сократилось вдвое — с 42,1 до 20,8 тыс. (-50,7%). ФЛП — с 296,4 до 201,3 тыс. (-32,1%) по сравнению с более благоприятным 2021 годом. И хотя это наибольший спад количества регистраций ФЛП в относительном измерении, в абсолютных показателях годовых регистраций оказалось все равно больше, чем в период 2011-2016 годов. С компаниями ситуация значительно хуже: прошлый военный год — антирекорд по количеству регистраций как минимум за последние 13 лет.

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Фінансовий клуб По материалам:

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