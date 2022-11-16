Как погашать кредит, находясь за границей — Finance.ua

Как погашать кредит, находясь за границей Сегодня 09:03 — Кредит&Депозит

После начала полномасштабной войны с россией миллионы граждан Украины были вынуждены покинуть страну, спасая свою жизнь. Многие оказались на временно оккупированных территориях Харьковской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

У тех, у кого были в банке кредиты, возникли проблемы с их погашением. У одних — чисто технические, связанные со сложностями внесения ежемесячного платежа. Например, на временно оккупированных территориях перестала работать украинская мобильная связь и возникли сложности с входом в интернет-банк. Известны случаи, когда у тех, кто спешно уехал за границу, терялись или прекращали работать финансовые номера телефона (из-за потери или поломки SIM-карты), в результате тоже исчезала возможность зайти в интернет-банк и внести платеж.

У остальных возникали проблемы финансового характера, связанные с потерей работы или невозможностью предприятия выплачивать зарплату в прежнем размере.

Finance.ua проанализировал самые популярные случаи и составил список советов, как правильно поступать в подобных ситуациях.

Как погашать кредит, находясь за границей

Возможно, кого-то из украинских беженцев смутит невозможность погашать задолженность по кредитной карте или внести платеж по кредиту привычными способами: наличными через кассу банка или через терминал самообслуживания.

В Польше или Германии такой вариант будет недоступен. Но из ситуации можно выйти, если открыть карту местного банка и воспользоваться системами международных денежных переводов, например TransferGo.

Комиссии за такой перевод будут небольшие; единственное, что нужно учесть — такие переводы могут быть дольше, чем внутри Украины. Следовательно, следует сделать его заранее, чтобы уложиться в график погашения задолженности.

Реструктуризация кредита или кредитные каникулы

Что делать, если потерян источник дохода? Прежде всего, связаться с банком и честно рассказать о случившемся.

Банки заинтересованы в сохранении клиентов и их лояльности. Потому с большой вероятностью они пойдут навстречу.

Объяснив, что произошло, можно попросить у банка реструктуризировать кредит, растянув его погашение на больший срок. А также отсрочить погашение тела кредита, т.е. договориться с банком о кредитных каникулах.

Для клиента это позволит выйти из ситуации достойно, не ухудшая своих отношений с банком. А для банка — спасти кредит от перевода в разряд проблемных или вообще безнадежных, что потребует от банка сформировать под него резервы, то есть дополнительные расходы.

В любой ситуации нужно пытаться найти общий язык с банком — без конфликтов. Не заставляйте себя жалеть, а трезво и взвешенно объясняйте, что произошло.

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