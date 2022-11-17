Как подтвердить льготный стаж при ликвидации предприятия — Finance.ua

Как подтвердить льготный стаж при ликвидации предприятия
Недавно Кабинет Министров утвердил изменения в порядке подтверждения стажа для назначения пенсий, а наличие льготного стажа можно подтвердить даже в том случае, если предприятие закрылось и необходимую справку предоставить невозможно.
Как это сделать — рассказывает social.com.ua.
Для подтверждения наличия льготного стажа недостаточно трудовой книги. Обычно в Пенсионном фонде просят предоставить справку, подтверждающую льготный характер работы.
В такой справке должны быть указаны:
- периоды работы, которые зачисляются в специальный стаж;
- профессия или должность;
- характер выполняемой работы;
- раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, в которые включается этот период работы;
- первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана указанная справка.
Однако если предприятие закрылось, получить такую справку часто бывает невозможно. В этом случае стаж подтверждается через специальные комиссии по подтверждению льготного стажа, созданные при областных управлениях Пенсионного фонда Украины.
Заявление в подтверждение стажа подается в любое территориальное управление ПФ. Оттуда в течение пяти рабочих дней пакет документов должен быть направлен в соответствующее областное управление. Заседание комиссии проводится по необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заявление о подтверждении стажа работы рассматривается не позднее двух месяцев со дня обращения.
К заявлению о подтверждении стажа прилагаются:
- документы, подтверждающие факт прекращения предприятия, учреждения, организации в результате их ликвидации;
- профессиональная лицензия;
- документы (при наличии), выданные архивными учреждениями, в частности:
- справка о заработной плате;
- копии документов о проведении аттестации рабочих мест;
- копии документов о переводе на другую работу, работу с неполным рабочим днем, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы и т.п.
Можно дополнительно подавать любые документы, хотя бы косвенно подтверждающие льготный стаж. Территориальные органы Пенсионного фонда могут оказывать заявителям помощь в сборе необходимых документов.
Решение о подтверждении стажа работы или об отказе в его подтверждении сообщается заявителю не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия. Решения комиссии могут быть обжалованы в Пенсионном фонде Украины или в судебном порядке.
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