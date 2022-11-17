Как подтвердить льготный стаж при ликвидации предприятия — Finance.ua

Как подтвердить льготный стаж при ликвидации предприятия Сегодня 19:05 — Личные финансы

Недавно Кабинет Министров утвердил изменения в порядке подтверждения стажа для назначения пенсий, а наличие льготного стажа можно подтвердить даже в том случае, если предприятие закрылось и необходимую справку предоставить невозможно.

Как это сделать — рассказывает social.com.ua.

Для подтверждения наличия льготного стажа недостаточно трудовой книги. Обычно в Пенсионном фонде просят предоставить справку, подтверждающую льготный характер работы.

В такой справке должны быть указаны:

периоды работы, которые зачисляются в специальный стаж;

профессия или должность;

характер выполняемой работы;

раздел, подраздел, пункт, наименование списков или их номера, в которые включается этот период работы;

первичные документы за время выполнения работы, на основании которых выдана указанная справка.

Однако если предприятие закрылось, получить такую справку часто бывает невозможно. В этом случае стаж подтверждается через специальные комиссии по подтверждению льготного стажа, созданные при областных управлениях Пенсионного фонда Украины.

Заявление в подтверждение стажа подается в любое территориальное управление ПФ. Оттуда в течение пяти рабочих дней пакет документов должен быть направлен в соответствующее областное управление. Заседание комиссии проводится по необходимости, но не реже одного раза в месяц. Заявление о подтверждении стажа работы рассматривается не позднее двух месяцев со дня обращения.

К заявлению о подтверждении стажа прилагаются:

документы, подтверждающие факт прекращения предприятия, учреждения, организации в результате их ликвидации;

профессиональная лицензия;

документы (при наличии), выданные архивными учреждениями, в частности:

справка о заработной плате;

копии документов о проведении аттестации рабочих мест;

копии документов о переводе на другую работу, работу с неполным рабочим днем, предоставлении отпусков без сохранения заработной платы и т.п.

Можно дополнительно подавать любые документы, хотя бы косвенно подтверждающие льготный стаж. Территориальные органы Пенсионного фонда могут оказывать заявителям помощь в сборе необходимых документов.

Решение о подтверждении стажа работы или об отказе в его подтверждении сообщается заявителю не позднее пяти рабочих дней со дня его принятия. Решения комиссии могут быть обжалованы в Пенсионном фонде Украины или в судебном порядке.

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