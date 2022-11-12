Как подготовиться к зиме во время войны: чем запастись и эффективные способы утепления дома — Finance.ua

Как подготовиться к зиме во время войны: чем запастись и эффективные способы утепления дома Сегодня 11:22 — Энергетика

Как подготовиться к зиме во время войны: чем запастись и эффективные способы утепления дома

Грядущая зима будет непростой. Украинцам следует заранее подготовиться к длительным отключениям света и низкой температуре в собственных домах. Эксперты visitukraine.today собрали для вас советы, которые помогут не замерзнуть, не проголодаться и пережить отключения электроэнергии.

Эффективные способы

Прежде всего, чтобы не замерзнуть зимой, нужно позаботиться о своем доме. Будь то частный дом или квартира — стоит сделать все, чтобы тепло зимой не терялось.

Проверьте плотность окон и дверей, если живете в квартире — не забудьте об окнах в подъезде. Если необходимо — закройте щели (вложите уплотнитель в рамы), замените разбитое стекло.

Как утеплить окна

Если холод поступает в квартиру через окна, самый простой способ избежать этого — поставить стеклопакеты. При выборе стеклопакетов нужно отдавать предпочтение низкоэмиссионным, поскольку они пропускают меньше тепла.

Также есть и более экономичный вариант — заклеить щели силиконовым герметиком. Он наносится на стыки (снаружи окна) по всему периметру. При этом герметик следует наносить только на сухую поверхность. Утеплить окна поможет и монтажная пена. Ее нужно наносить между рамой и стеной. Также можно использовать прорезиненный уплотнитель, но его придется ежегодно менять с наступлением холодов. Сохранить тепло поможет теплосберегающая пленка, она легко клеится к стеклу с помощью обычного фена. Если у вас современные стеклопакеты, проверьте, плотно ли закрываются окна. Если нет — обратитесь в компанию, устанавливавшую окна — они отрегулируют окно.

Читайте также Нелегальный обогрев: почему нельзя устанавливать буржуйки в квартирах

Кроме этого, подготовьте батареи, уберите от них мебель и шторы, а за радиаторами наклейте теплоотражающие экраны или самодельные отражатели из алюминиевой фольги и картона. Проверьте состояние крыши и подвала, по возможности утеплите стены.

Для дополнительного обогрева можно использовать электроодеяла, обогреватели, кондиционеры и т.д. Но помните о безопасности — используйте только качественные и сертифицированные приборы.

Как подготовиться к отсутствию электроэнергии

Сделайте запасы средств освещения. Это могут быть свечи, фонари, гирлянды на батарейках и т.д.

Свечи для освещения лучше выбирать восковые — они дольше горят и более экологичны. Также хорошим вариантом являются свечи из воска растительного, их еще называют стеариновые. Худший, но и самый дешевый вариант — это парафиновые свечи. Парафин может иметь неприятный запах и при горении образовывать копоть.

Также существуют еще масляные лампы. Это светильники, работающие на базе сгорания масла. Такое устройство в давние времена называли «каганцом» и использовали для сгорания лоя (топленный жир рогатого скота). Сделать такую свечу не трудно, для этого необходимо в емкость залить масло и опустить фитиль, веревку из искусственных или растительных волокон, пропитанную маслом.

Но обратите внимание, что любая свеча — это открытый огонь. Во-первых — это пожароопасно, а во-вторых, свечи во время горения сжигают кислород в помещении.

Более безопасный вариант освещения — фонари, лампы (светодиодные, LED) и гирлянды, питающиеся от батареек или аккумуляторов. Таких приборов можно найти множество в любой ценовой категории. Лучше выбирать приборы, которые имеют встроенные аккумуляторы, или приобрести аккумуляторные батарейки в достаточном количестве и зарядное устройство к ним.

Пригодятся и туристические фонари с солнечными батареями.

Что приготовить, когда нет электричества

Если у вас дома электрическая плита, то в случае отсутствия электроснабжения вам пригодятся продукты, которые можно потреблять без приготовления — снеки, орехи и сухофрукты, консервы. Также обратите внимание на еду быстрого приготовления, сублиматы и туристические пайки.

Также в условиях отсутствия электричества можно приготовить и обычные крупы, некоторые из них нужно заливать крутым кипятком, а для некоторых хватит и холодной воды.

Каши, для приготовления которых требуется кипяток:

• Ячная каша — залить кипяченой водой и оставить на 2-3 часа.

• Пшенная каша — залить кипятком и подождать 1 час для настаивания.

• Пшеничная каша — залить кипятком и закутать сосуд в одеяло, чтобы сохранялось тепло. Подождать 30-50 минут для настаивания.

• Булгур среднего или мелкого размера — мелкий булгур настаивается в кипятке 20 минут, средний — 40 минут.

Каши, для приготовления которых достаточно холодной воды:

• Гречневая каша — крупу можно заранее замочить водой комнатной температуры, молоком или кефиром. Она должна настаиваться от 5 до 10 часов. Поэтому лучше замачивать ее на ночь.

• Перловая каша — ее можно заливать как кипятком, так и обычной водой. Но настаиваться в холодной воде она должна от 10 до 24 часов.

• Кускус — залить холодной водой и оставить на 20-30 минут для приготовления. Если залить горячей водой, то кускус будет готов через 5-10 минут.

• Овсяная крупа — для приготовления в холодной воде оставить настаиваться на 30 минут или час, в кипятке — достаточно 20 минут.

• Манка — залить холодной водой или молоком, накройте и дайте настояться 15-20 минут.

• Киноа — залить холодной водой и оставить на ночь.

Все перечисленные каши можно готовить в термосе. Один час кипения на плите равен 4-5 часам настаивания в термосе.

При отсутствии электричества пригодится туристическая газовая горелка. На ней можно нагреть воду на кофе или чай или сварить что-нибудь, что не требует длительного приготовления.

Познакомьтесь с соседями и разработайте план на экстренный случай

Если вы живете в многоквартирном доме, то не лишним будет познакомиться с соседями, чтобы помочь друг другу в случае необходимости. Во-первых, если вы узнали, что среди ваших соседей есть пожилые люди или нуждающиеся в помощи — позаботьтесь и о них. Помогите найти им теплые вещи, покрывала, сделать запасы продуктов.

Также вместе с соседями можно провести утепление подъезда и коммуникаций. К примеру, заменить окна в подъезде, установить дополнительную дверь, утеплить трубы, отремонтировать крышу. Вместе можно приобрести генератор для зарядки гаджетов, буржуйку для приготовления пищи на улице или в подвале и т.д.

В случае длительного отсутствия электроэнергии или отопления подготовьте план действий, подумайте, куда вы можете временно переехать и будьте готовы к этому. Также будьте готовы принять у себя дома родственников или друзей, если уезжать нужно будет им.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.