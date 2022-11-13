Как подготовиться к зиме: советы Минрегиона (инфограика) — Finance.ua

Как подготовиться к зиме: советы Минрегиона (инфограика) Сегодня 16:01 — Энергетика

Министерство развития общин и территорий Украины продолжает коммуникационную кампанию «Готовьтесь!», направленную на побуждение граждан активно индивидуально готовиться к отопительному сезону.

Для граждан одной из важных мер подготовки является бытовая термомодернизация квартир и индивидуальных домов. Такие мероприятия снизят потери тепловой энергии и создадут оптимальный микроклимат в домах.

«Сегодня от каждого гражданина зависит подготовка всего государства к отопительному сезону. Важно, чтобы каждый из нас проверил, правильно ли он подготовил свой дом к зиме и холодам. Враг варварски разрушает инфраструктурные объекты, чтобы оставить нас без тепла и света. Мы должны быть сплоченными и сильными, чтобы победить и врага, и зиму!» — отметил Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

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