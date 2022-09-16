Как подать заявление на усыновление на портале "Дія" — Finance.ua

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Как подать заявление на усыновление на портале "Дія"

Личные финансы
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Как подать заявление на усыновление на портале "Дія"
Как подать заявление на усыновление на портале "Дія"
На портале «Дія» заработала новая услуга — усыновление: регистрация кандидатом. Теперь украинцы, желающие усыновить ребенка, могут подать заявление онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Чтобы подать заявку на статус кандидата в усыновители:
1. Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на портале «Дія».
2. Выберите услугу из списка.
3. Заполните базовые данные о браке и муже/жене, фактическом адресе проживания и о ребенке, которого вы хотите усыновить: пол, возраст и т.д.
4. Дождитесь получения данных из реестров — около 15 минут.
5. Продолжайте заполнять заявление — загрузите нужные документы, список которых определяется по заполненным сведениям и полученным из реестров данным.
Подпишите заявление электронной подписью и отправьте его на обработку.
Подать заявление на регистрацию в кандидаты можно по ссылке.
«Подача заявления длится не более 30 минут, а сама услуга бесплатная. Проверка заявления службой по делам детей — не дольше 5 рабочих дней. После одобрения заявления сотрудник службы осмотрит жилье, чтобы понять, можно ли в нем жить ребенку. Если все хорошо, то потенциальных родителей, желающих усыновить ребенка, направляют на обучение с целью последующей регистрации кандидатами», — сообщают в министерстве.

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По материалам:
Finance.ua
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