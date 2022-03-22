Как по открытым данным проверить, работают ли в Украине компании россиян и белорусов — Finance.ua
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Как по открытым данным проверить, работают ли в Украине компании россиян и белорусов

Сегодня 13:00Фондовый рынок
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В Минцифры работают над развитием и продвижением сферы открытых данных, ведь это действенный инструмент прозрачности власти и бизнеса.
В Украине зарегистрировано 17 тысяч компаний, владельцы которых — граждане или лица, связанные с россией или беларусью.
Поэтому сейчас украинским предпринимателям очень важно знать, с кем они заключают партнерские отношения — с друзьями страны или врагом.
Чтобы проверить предприятие и уберечься от нежелательного партнерства, есть два способа:
  • Отправьте боту название компании или ее код.
  • Если среди владельцев компании есть российские/белорусские граждане, в карточке компании это будет отмечено.
  • Через сайт YouControl с помощью карточки юридического лица и инструмента «Экспресс-Анализ».
Список международных компаний, продолжающих работать в путинской россии (обновлен)
«Призываем все украинские компании разорвать любое сотрудничество со страной-агрессором и соагрессором. Защитим рынок Украины от оккупантов! Уничтожим врага вместе», — написали в Минцифры.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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