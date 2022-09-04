Как перевести документы в Дії — Finance.ua
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Как перевести документы в Дії

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Миллионы украинцев из-за войны, полномасштабную фазу которой россия развязала 24 февраля, оказались за границей. Европейцы и американцы узнали о Дія и ее возможностях.
По словам главы Минцифры, за рубежом часто принимают Дію, но возникала проблема с переводом документов, ведь эта возможность была сложно реализуема.
Сейчас загранпаспорт, водительское удостоверение и технический паспорт на авто можно перевести на английский язык буквально в несколько кликов.
Для этого нужно выбрать документ, требующий перевода. Нажать на три точки в правом нижнем углу документа и выбрать «Перевести на английский».
Как перевести документы в Дії
Чтобы вернуть документ на родной язык, сделайте все то же, только на этот раз выберите «Перевести на украинский».
Читайте больше в нашем материале -

Большое обновление Дії: пенсионные, виды на жительство, шеринг техпаспорта и прочее

По материалам:
Finance.ua
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