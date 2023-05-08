Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: разъяснение Минреинтеграции — Finance.ua
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Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: разъяснение Минреинтеграции

Личные финансы
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Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: разъяснение Минреинтеграции
Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: разъяснение Минреинтеграции
Из-за войны многие внутренние переселенцы потеряли документы об образовании или о предыдущей работе. Для того чтобы трудоустроиться на новом месте, переселенцы должны подтвердить свою квалификацию.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Это можно сделать, обратившись в квалификационный центр. В таких центрах также присваиваются профессиональные квалификации на основе неформального и информационного обучения (самообразование).
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Кроме того, там можно подтвердить профессиональную квалификацию, полученную за рубежом.
После оценки знаний и компетентностей человека центр может выдать сертификат о присвоении/подтверждении профессиональной квалификации. Такой сертификат позволит официально трудоустроиться по соответствующей профессии.

Чтобы подтвердить профессиональную квалификацию, необходимо:

  • подать в квалификационный центр соответствующее заявление с приложениями;
  • пройти собеседование в квалификационном центре;
  • пройти процедуру оценки в квалификационном центре;
  • получить сертификат установленного образца о присвоении/подтверждении полной или частичной профессиональной квалификации.
В настоящее время утверждено 277 профессиональных стандартов, по которым можно подтвердить профессиональную квалификацию. Сведения о профессиональных стандартах можно посмотреть по ссылке.
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С перечнем квалификационных центров и информацией о них можно ознакомиться здесь.
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По материалам:
Finance.ua
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