Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: разъяснение Минреинтеграции — Finance.ua

Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: разъяснение Минреинтеграции
Из-за войны многие внутренние переселенцы потеряли документы об образовании или о предыдущей работе. Для того чтобы трудоустроиться на новом месте, переселенцы должны подтвердить свою квалификацию.
Об этом сообщает Минреинтеграции.
Это можно сделать, обратившись в квалификационный центр. В таких центрах также присваиваются профессиональные квалификации на основе неформального и информационного обучения (самообразование).
Кроме того, там можно подтвердить профессиональную квалификацию, полученную за рубежом.
После оценки знаний и компетентностей человека центр может выдать сертификат о присвоении/подтверждении профессиональной квалификации. Такой сертификат позволит официально трудоустроиться по соответствующей профессии.
Чтобы подтвердить профессиональную квалификацию, необходимо:
- подать в квалификационный центр соответствующее заявление с приложениями;
- пройти собеседование в квалификационном центре;
- пройти процедуру оценки в квалификационном центре;
- получить сертификат установленного образца о присвоении/подтверждении полной или частичной профессиональной квалификации.
В настоящее время утверждено 277 профессиональных стандартов, по которым можно подтвердить профессиональную квалификацию. Сведения о профессиональных стандартах можно посмотреть по ссылке.
С перечнем квалификационных центров и информацией о них можно ознакомиться здесь.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 👛
Поделиться новостью