Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: разъяснение Минреинтеграции — Finance.ua

Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: разъяснение Минреинтеграции Сегодня 11:43 — Личные финансы

Как переселенцам подтвердить профессиональную квалификацию: разъяснение Минреинтеграции

Из-за войны многие внутренние переселенцы потеряли документы об образовании или о предыдущей работе. Для того чтобы трудоустроиться на новом месте, переселенцы должны подтвердить свою квалификацию.

Об этом сообщает Минреинтеграции.

Это можно сделать, обратившись в квалификационный центр. В таких центрах также присваиваются профессиональные квалификации на основе неформального и информационного обучения (самообразование).

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Кроме того, там можно подтвердить профессиональную квалификацию, полученную за рубежом.

После оценки знаний и компетентностей человека центр может выдать сертификат о присвоении/подтверждении профессиональной квалификации. Такой сертификат позволит официально трудоустроиться по соответствующей профессии.

Чтобы подтвердить профессиональную квалификацию, необходимо:

подать в квалификационный центр соответствующее заявление с приложениями;

пройти собеседование в квалификационном центре;

пройти процедуру оценки в квалификационном центре;

получить сертификат установленного образца о присвоении/подтверждении полной или частичной профессиональной квалификации.

В настоящее время утверждено 277 профессиональных стандартов, по которым можно подтвердить профессиональную квалификацию. Сведения о профессиональных стандартах можно посмотреть по ссылке

С перечнем квалификационных центров и информацией о них можно ознакомиться здесь

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