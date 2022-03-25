Как отфильтровать воду дома — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Как отфильтровать воду дома

Сегодня 19:43Личные финансы
9
Как отфильтровать воду дома
В условиях войны вода, к сожалению, дефицит. Более 10 городов Украины полностью лишены доступа к питьевой воде, еще больше обеспечены водой лишь частично.
Если вы собрали талую, дождевую или речную воду, ее следует отфильтровать перед употреблением. Нелишним это будет и для водопроводной воды.

Как отфильтровать воду дома

  1. Процедите воду через чистую ткань или несколько слоев марли в чистую емкость.
  2. Накройте емкость крышкой и оставьте настаиваться минимум на сутки. На дне емкости соберется осадок.
  3. Пропустите воду через фильтр. Если его нет, можно перелить воду через слой песка или активированный уголь, затем через ткань.
  4. Продезинфицируйте воду. Проще всего сделать это кипячением.
  5. Также можно положить в воду на несколько часов серебряный предмет (например, ложку) или завернутые в марлю таблетки активированного угля.
Эти четыре простых шага помогут очистить воду от вредителей и примесей, но не химического загрязнения. Потому набирать воду лучше в местах, где нет химического загрязнения.
По материалам: УНІАН
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.