Как определяется фактическое количество дней пребывания в командировке — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как определяется фактическое количество дней пребывания в командировке

Личные финансы
41
Как определяется фактическое количество дней пребывания в командировке
Как определяется фактическое количество дней пребывания в командировке
В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области напоминают, что фактическое количество дней пребывания в командировке определяется согласно приказу о командировке при наличии одного или нескольких документальных доказательств пребывания в командировке.
Фактическое количество дней пребывания в командировке определяется в соответствии с приказом о командировке при наличии одного или нескольких документальных доказательств пребывания в командировке.
Такими документами могут быть:
  • проездные документы;
  • счета за проживание;
  • отметки пограничных служб о пересечении границы;
  • любые другие документы, подтверждающие фактическое нахождение лица в командировке.
Это отмечено в п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями.
😎 Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.