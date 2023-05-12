Как определяется фактическое количество дней пребывания в командировке — Finance.ua

Как определяется фактическое количество дней пребывания в командировке
В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области напоминают, что фактическое количество дней пребывания в командировке определяется согласно приказу о командировке при наличии одного или нескольких документальных доказательств пребывания в командировке.
Фактическое количество дней пребывания в командировке определяется в соответствии с приказом о командировке при наличии одного или нескольких документальных доказательств пребывания в командировке.
Такими документами могут быть:
- проездные документы;
- счета за проживание;
- отметки пограничных служб о пересечении границы;
- любые другие документы, подтверждающие фактическое нахождение лица в командировке.
Это отмечено в п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями.
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