Как определяется фактическое количество дней пребывания в командировке — Finance.ua

Как определяется фактическое количество дней пребывания в командировке Сегодня 09:44 — Личные финансы

Как определяется фактическое количество дней пребывания в командировке

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области напоминают , что фактическое количество дней пребывания в командировке определяется согласно приказу о командировке при наличии одного или нескольких документальных доказательств пребывания в командировке.

Фактическое количество дней пребывания в командировке определяется в соответствии с приказом о командировке при наличии одного или нескольких документальных доказательств пребывания в командировке.

Такими документами могут быть:

проездные документы;

счета за проживание;

отметки пограничных служб о пересечении границы;

любые другие документы, подтверждающие фактическое нахождение лица в командировке.

Это отмечено в п.п. 170.9.1 п. 170.9 ст. 170 Налогового кодекса Украины от 02 декабря 2010 г. № 2755-VI с изменениями и дополнениями.

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