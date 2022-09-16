Как оформить жилищную субсидию переселенцам (инструкция) — Finance.ua

Как оформить жилищную субсидию переселенцам (инструкция)
Минсоцполитики предлагает назначать субсидии на оплату коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины. Это, по мнению правительства, упростило бы проблемы с их начислением переселенцам. Однако пока механизм не заработал, субсидии будут выдаваться после обращения в управления соцзащиты, ЦПАУ по месту жительства или через приложение Дія, пишет evacuation.city
Об этом в эфире Национального телемарафона сказала министр соцполитики Оксана Жолнович.
Кто может получить субсидию
На сегодня субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйства:
- которые зарегистрированы в доме,
- которые не зарегистрированы, но фактически проживают в помещении (для переселенцев не обязательно иметь договор аренды жилья).
Субсидии и льготы выплачивают управления социальной защиты населения на местах.
Куда обратиться
При эвакуации человек должен уведомить соцзащиту, где состоял на учете, о том, что переезжает, чтобы временно прекратить выплаты. Затем для того, чтобы возобновить субсидию, переселенцам нужно обратиться в такие органы по месту жительства:
- управление социальной защиты населения (УСЗН),
- ЦПАУ,
- к уполномоченному должностному лицу территориальной громады,
- или через приложение Дія.
Этот процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек не будет получать выплаты.
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Чтобы защитить право переселенцев на получение субсидий и льгот, в октябре 2022 года Пенсионный фонд Украины начнет взаимодействие с управлениями социальной защиты населения. Соцзащита продолжит начислять выплаты, а Пенсионный фонд обеспечит выплату денег через банки и Укрпочту.
Субсидию для граждан, проживающих в Херсонской или Запорожской области, назначат во Львове или Черновцах. Процесс начисления жилищных субсидий будет производиться автоматически.
Размер жилищной субсидии
Расчет жилищной субсидии на отопительный сезон 2022-2023 годов производят органы социальной защиты населения в октябре после получения сведений от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины. В учет будут брать:
- доходы переселенцев,
- размеры взносов/платежей, цен от поставщиков коммунальных услуг,
- тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Для того чтобы узнать, назначили ли вам субсидию, ее размер, воспользуйтесь порталом subsidii.ioc.gov.ua:
- укажите адрес проживания,
- подтвердите, что вы не робот,
- получите информацию о статусе заявления на субсидию.
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