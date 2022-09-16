Как оформить жилищную субсидию переселенцам (инструкция) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как оформить жилищную субсидию переселенцам (инструкция)

Личные финансы
84
Минсоцполитики предлагает назначать субсидии на оплату коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины. Это, по мнению правительства, упростило бы проблемы с их начислением переселенцам. Однако пока механизм не заработал, субсидии будут выдаваться после обращения в управления соцзащиты, ЦПАУ по месту жительства или через приложение Дія, пишет evacuation.city
Читайте также
Об этом в эфире Национального телемарафона сказала министр соцполитики Оксана Жолнович.
Кто может получить субсидию
На сегодня субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйства:
  • которые зарегистрированы в доме,
  • которые не зарегистрированы, но фактически проживают в помещении (для переселенцев не обязательно иметь договор аренды жилья).
Субсидии и льготы выплачивают управления социальной защиты населения на местах.
Место для вашей рекламы
Куда обратиться
При эвакуации человек должен уведомить соцзащиту, где состоял на учете, о том, что переезжает, чтобы временно прекратить выплаты. Затем для того, чтобы возобновить субсидию, переселенцам нужно обратиться в такие органы по месту жительства:
  • управление социальной защиты населения (УСЗН),
  • ЦПАУ,
  • к уполномоченному должностному лицу территориальной громады,
  • или через приложение Дія.
Этот процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек не будет получать выплаты.
Читайте также
Чтобы защитить право переселенцев на получение субсидий и льгот, в октябре 2022 года Пенсионный фонд Украины начнет взаимодействие с управлениями социальной защиты населения. Соцзащита продолжит начислять выплаты, а Пенсионный фонд обеспечит выплату денег через банки и Укрпочту.
Субсидию для граждан, проживающих в Херсонской или Запорожской области, назначат во Львове или Черновцах. Процесс начисления жилищных субсидий будет производиться автоматически.
Размер жилищной субсидии
Расчет жилищной субсидии на отопительный сезон 2022-2023 годов производят органы социальной защиты населения в октябре после получения сведений от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины. В учет будут брать:
  • доходы переселенцев,
  • размеры взносов/платежей, цен от поставщиков коммунальных услуг,
  • тарифы на жилищно-коммунальные услуги.
Как оформить жилищную субсидию переселенцам (инструкция)
Для того чтобы узнать, назначили ли вам субсидию, ее размер, воспользуйтесь порталом subsidii.ioc.gov.ua:
  • укажите адрес проживания,
  • подтвердите, что вы не робот,
  • получите информацию о статусе заявления на субсидию.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Хочу получить деньги до зарплаты 💸

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.