Как оформить жилищную субсидию переселенцам (инструкция) — Finance.ua

Как оформить жилищную субсидию переселенцам (инструкция) Сегодня 09:04 — Личные финансы

Минсоцполитики предлагает назначать субсидии на оплату коммунальных услуг через Пенсионный фонд Украины. Это, по мнению правительства, упростило бы проблемы с их начислением переселенцам. Однако пока механизм не заработал, субсидии будут выдаваться после обращения в управления соцзащиты, ЦПАУ по месту жительства или через приложение Дія, пишет evacuation.city

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Об этом в эфире Национального телемарафона сказала министр соцполитики Оксана Жолнович.

Кто может получить субсидию

На сегодня субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают одному из членов домохозяйства:

которые зарегистрированы в доме,

которые не зарегистрированы, но фактически проживают в помещении (для переселенцев не обязательно иметь договор аренды жилья).

Субсидии и льготы выплачивают управления социальной защиты населения на местах.

Куда обратиться

При эвакуации человек должен уведомить соцзащиту, где состоял на учете, о том, что переезжает, чтобы временно прекратить выплаты. Затем для того, чтобы возобновить субсидию, переселенцам нужно обратиться в такие органы по месту жительства:

управление социальной защиты населения (УСЗН),

ЦПАУ,

к уполномоченному должностному лицу территориальной громады,

или через приложение Дія.

Этот процесс занимает от нескольких недель до нескольких месяцев, в течение которых человек не будет получать выплаты.

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Чтобы защитить право переселенцев на получение субсидий и льгот, в октябре 2022 года Пенсионный фонд Украины начнет взаимодействие с управлениями социальной защиты населения. Соцзащита продолжит начислять выплаты, а Пенсионный фонд обеспечит выплату денег через банки и Укрпочту.

Субсидию для граждан, проживающих в Херсонской или Запорожской области, назначат во Львове или Черновцах. Процесс начисления жилищных субсидий будет производиться автоматически.

Размер жилищной субсидии

Расчет жилищной субсидии на отопительный сезон 2022-2023 годов производят органы социальной защиты населения в октябре после получения сведений от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда Украины. В учет будут брать:

доходы переселенцев,

размеры взносов/платежей, цен от поставщиков коммунальных услуг,

тарифы на жилищно-коммунальные услуги.

Для того чтобы узнать, назначили ли вам субсидию, ее размер, воспользуйтесь порталом subsidii.ioc.gov.ua

укажите адрес проживания,

подтвердите, что вы не робот,

получите информацию о статусе заявления на субсидию.

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