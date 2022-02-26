Как оформить пособие по временной потере трудоспособности и сколько можно получить — инструкция

Сегодня 08:12

Граждане, временно не работающие по определенным законом причинам, получают денежное возмещение. Их размер зависит, в частности, от страхового стажа работника и ФСС Украины.

Какой размер больничных

Пособие по временной потере трудоспособности из средств фонда социального страхования компенсирует застрахованным лицам упущенный доход за время лечения или ухода за больными детьми. Размер такой помощи зависит от среднего дохода работника и продолжительности его страхового стажа и составляет:

от 50% средней зарплаты — при стаже до 3 лет;

до 100% — при стаже более 8 лет;

50% дохода независимо от продолжительности стажа — в случае самоизоляции (100% дохода — для медицинских работников).

Что такое е-больничный

С 1 октября 2021 все учреждения здравоохранения Украины перешли на оформление электронных больничных. Теперь работники, заболев, должны сообщать работодателю номер электронного больничного.

Какие основания для получения е-больничных

Финансирование пособия по временной нетрудоспособности производится на основании заявления-расчета, которое работодатель оформляет и подает в ФСС по соответствующему электронному больничному. В первую очередь влияет на время получения пособия дата получения фондом заявления от работодателя, а не дата создания е-больничного.

Как сообщить работодателю о е-больничном

После того, как врач создаст вам медицинское заключение о временной нетрудоспособности (об этом поступит сообщение от E-health), и за ним автоматически сформируется е-больничный, нужно сообщить об этом работодателю любым удобным способом (например, по телефону).

Свидетельством того, что электронный больничный успешно сформировался, является наличие в личном кабинете застрахованного лица на сайте ПФУ. При необходимости работник может убедиться в наличии е-больничного, авторизовавшись на портале с помощью электронной подписи или BankId.

О создании е-больничного сообщит пенсионный фонд с помощью SMS (в сообщении будет указан номер е-больничного и период его действия), если застрахованное лицо предварительно зарегистрировалось на портале и в настройках дало согласие на дистанционное информирование.

Работодатель (а также все работодатели по совместительству) будут видеть ваш е-больничный в своих кабинетах страхователей со дня его открытия, но начнут назначение пособия только после завершения определенного в нем периода нетрудоспособности и истечения срока, в который врачи могут внести изменения.

В какой срок выплачиваются средства по е-больничному

Когда е-больничный изменит свой статус готово к оплате, работодатель начнет процедуру назначения по нему пособия в следующем порядке:

1. Электронный документ будет передан на рассмотрение Комиссии (уполномоченного) по социальному страхованию предприятия для принятия решения о предоставлении материального обеспечения. Срок рассмотрения документов и принятие такого решения — 10 календарных дней с даты выдачи е-больничного (датой выдачи считается восьмой день после даты закрытия е-больничного, а для больничных по беременности и родам — восьмой день с даты открытия).

2. Бухгалтерия рассчитает сумму материального обеспечения, сформирует по е-больничному заявление-расчет и передаст его в ФСС на оплату. Эти действия должны быть проведены не более чем за 5 рабочих дней.

В ФСС рекомендуют подавать заявления-расчеты в электронном виде с помощью специализированного программного обеспечения (заявление-расчет нельзя подать через соответствующий интерфейс на портале Пенсионного фонда, пока он не имеет функциональной реализации).

Важно: именно дата получения ФСС заявления-расчета влияет на время финансирования пособия. Поэтому следует не терять связь с работодателем и интересоваться состоянием подачи заявления.

3. После того, как заявление подано, следить за оплатой больничных можно онлайн в телеграм-канале ФСС.

Работодатель выплатит пособие застрахованному лицу в ближайший после дня назначения пособия срок, установленный для выплаты заработной платы, или сразу после поступления средств от ФСС.

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