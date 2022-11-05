Как обстрелы и перебои со светом сказались на рынке труда (инфографика) — Finance.ua

Как обстрелы и перебои со светом сказались на рынке труда (инфографика) Сегодня 14:04 — Личные финансы

Октябрь выдался непростым для рынка труда. Массированные ракетные обстрелы, атака «шахидов», целенаправленное разрушение энергосистемы, веерные отключения электроэнергии. В пиковые моменты это снижало активность соискателей и работодателей на 10–15%. Но, несмотря ни на что, рынок труда устоял, а в некоторых регионах даже выросли зарплаты.

Об этом пишет work.ua.

В октябре максимальное количество вакансий, размещенных на Work.ua, осталось на уровне предыдущего месяца — 56 719 против 56 554 вакансий. Падения не было. Рост составил 0,3%, при том что в сентябре прирост был 16%, в августе — 20%.

За октябрь пятерка регионов с наивысшим количеством вакансий не изменилась и выглядит так:

Киевская область — 16 861;

Львовская — 6521;

Днепропетровская — 4 964;

Одесская — 3 278;

Ивано-Франковская — 1 976 вакансий.

Наибольший прирост вакансий в октябре демонстрируют два прифронтовых региона. В Донецкой области количество вакансий выросло вдвое — с 58 до 116 вакансий (из-за большого количества предложений в угледобывающей промышленности), а в Харьковской — на 16% — с 1020 до 1 184 вакансий.

Незначительную положительную динамику показали Полтавская (+5%, 1396 — 1460), Сумская (+4%, 451 — 469) и Ровенская области (+2%, 1277 — 1303).

Киевская и Одесская области, все лето попадавшие в пятерку лидеров, в октябре выпали из нее.

Кого ищут

Работодатели продолжают искать специалистов, умеющих продавать, считать, возить и готовить. Список наиболее востребованных вакансий не изменился:

Пятерка регионов с самым высоким средним количеством откликов на вакансию показала спад конкуренции:

Киевская область (-27%);

Днепропетровская область (-27%);

Одесская область (-23%);

Сумская область (-22%);

Харьковская область (-9%).

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.