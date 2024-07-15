Как обновить данные и получить отсрочку мужчине за границей — Finance.ua

Как обновить данные и получить отсрочку мужчине за границей Сегодня 15:41

Как обновить данные и получить отсрочку мужчине за границей

В Украине на фоне войны и нового закона о мобилизации мужчины призывного возраста обязаны обновить свои данные до 16 июля. Это касается и тех, кто покинул пределы страны.

Юристка Неля Романенко рассказала «Зеркалу недели», как обновить данные и оформить отсрочку выехавшим за границу мужчинам.

По ее мнению, наиболее оптимальным вариантом является приложение «Резерв+». Подтверждение об уточнении данных будет не только там, но и в электронном военном билете, имеющем юридическую силу наравне с бумажным. В документе будет штрих-код, а его форма будет отвечать новым требованиям к военно-учетным документам, что важно для получения консульских услуг.

Читайте также Почему невозможно записаться в электронную очередь в ТЦК: основные причины

«В случае обновления данных через электронную почту — советую подписать документы квалифицированной электронной подписью. Каждый ТЦК и СП имеет официальную электронную почту (по крайней мере, областные ТЦК точно имеют). В письме указать обязательные реквизиты — кому он адресован (соответствующий ТЦК), от кого (ваше Ф.И.О., дата рождения, налоговый код, место регистрации), суть обращения (уточнение данных), просьба предоставить ответ, дата», — рассказала юрист.

Как оформить отсрочку за границей

Романенко отметила, что сейчас можно попробовать это сделать через электронное письмо.

«Некоторые ТЦК считают, что военнообязанный должен все же прибывать лично, однако ни одна норма действующего законодательства такой обязанности не устанавливает. Но вероятность получить отказ достаточно высока», — добавила она.

Недавно Кабмин анонсировал военный учет в консульских учреждениях, где можно решить вопрос с отсрочкой.

Читайте также Сколько штрафов наложили ТЦК с начала года (инфографика)

Может случиться и так, что после 16 июля по месту регистрации в Украине придет повестка. В таком случае юрист рекомендовала человеку обратиться в ТЦК и сообщить им, что он имеет право на отсрочку и находится за границей.

«Все это желательно делать официально, в письменном виде — при этом иметь подтверждение получения таких писем (ТЦК редко подтверждают получение электронных писем). В любом случае, официальную переписку можно организовать через адвоката», — подытожила Романенко.

Справка Finance.ua:

18 мая 2024 вступил в силу закон о мобилизации. Все военнообязанные граждане от 18 до 60 лет должны обновить свои военно-учетные данные до конца 16 июля.

За уклонение могут применять штраф в размере от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривен. Более подробно об этом читайте в статье по ссылке ниже:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.