Как облагаются налогом операции с криптовалютами — Finance.ua

Как облагаются налогом операции с криптовалютами Сегодня 17:10 — Финтех и Карты

Согласно закону «О виртуальных активах» , участниками рынка являются поставщики услуг, связанные с оборотом виртуальных активов, а также другие лица, совершающие сделки в своих интересах.

Как объясняют в Государственной налоговой службе, такими поставщиками могут быть только юридические лица, предоставляющие в интересах третьих лиц одну или более услуг:

хранение или администрирование виртуальных активов или ключей виртуальных активов;

обмен виртуальных активов;

перевод виртуальных активов;

посреднические сервисы, связанные с виртуальными активами.

Для регистрации юрлица на рынке виртуальных активов необходимо пройти ряд сложных процедур, в частности, получить лицензию, внести значительную сумму в уставный капитал общества и пройти соответствующую проверку со стороны государства.

Минимальный уставный капитал для криптовалютных бирж согласно закону от 42 тыс. долл. для резидентов, от 21 тыс. долл. для нерезидентов.

Лица, желающие заниматься бизнесом, связанным с виртуальными активами, должны пользоваться услугами посредников, то есть юридических лиц с соответствующей лицензией.

Доходы от операций с виртуальными активами облагаются НДФЛ по основной ставке 18% и военному сбору — 1,5%.

Речь идет о налогообложении всего дохода, а не разнице между ценой продаж и приобретением.

Вопрос криптовалюты и ФЛП — неоднозначный. Отдельных КВЭДов для операций с криптой нет.

В Государственной налоговой службе также объяснили доходы, полученные физическими лицами от продажи криптовалют. Такой доход включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход. Он отображается в разделе II декларации.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.