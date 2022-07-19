Как облагаются налогом операции с криптовалютами — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как облагаются налогом операции с криптовалютами

Финтех и Карты
84
Согласно закону «О виртуальных активах», участниками рынка являются поставщики услуг, связанные с оборотом виртуальных активов, а также другие лица, совершающие сделки в своих интересах.
Как объясняют в Государственной налоговой службе, такими поставщиками могут быть только юридические лица, предоставляющие в интересах третьих лиц одну или более услуг:
  • хранение или администрирование виртуальных активов или ключей виртуальных активов;
  • обмен виртуальных активов;
  • перевод виртуальных активов;
  • посреднические сервисы, связанные с виртуальными активами.
Для регистрации юрлица на рынке виртуальных активов необходимо пройти ряд сложных процедур, в частности, получить лицензию, внести значительную сумму в уставный капитал общества и пройти соответствующую проверку со стороны государства.
Минимальный уставный капитал для криптовалютных бирж согласно закону от 42 тыс. долл. для резидентов, от 21 тыс. долл. для нерезидентов.
Лица, желающие заниматься бизнесом, связанным с виртуальными активами, должны пользоваться услугами посредников, то есть юридических лиц с соответствующей лицензией.
Доходы от операций с виртуальными активами облагаются НДФЛ по основной ставке 18% и военному сбору — 1,5%.
Речь идет о налогообложении всего дохода, а не разнице между ценой продаж и приобретением.
Вопрос криптовалюты и ФЛП — неоднозначный. Отдельных КВЭДов для операций с криптой нет.
В Государственной налоговой службе также объяснили доходы, полученные физическими лицами от продажи криптовалют. Такой доход включается в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход. Он отображается в разделе II декларации.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.