Как новый глава НБУ повлияет на доходность депозитов — Finance.ua
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Как новый глава НБУ повлияет на доходность депозитов

Кредит&Депозит
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Главным событием на отечественном финансовом рынке за последние две недели стало назначение нового главы НБУ — Андрея Пышного, на место ушедшего в отставку по собственному желанию Кирилла Шевченко.
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Впрочем, новый руководитель регулятора уже высказался в поддержку действий своего предшественника: он считает, что применявшаяся ранее «политика антикризисного управления, применявшаяся ранее, сейчас приносит плоды».
Кроме того, он считает действующую учетную ставку НБУ, которая составляет 25% годовых, адекватной, и пообещал сохранить ее пока на текущем уровне.
Заявление прозвучало незадолго до очередного заседания Комитета по монетарной политике относительно уровня учетной ставки (запланировано на 18-19 октября). А это значит, что заседание, вероятнее всего, пройдет без сюрпризов.
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По крайней мере, об уменьшении ключевой ставки говорить рано. Инфляция остается высокой: в сентябре индекс потребительских цен вырос на 1,9% после увеличения на 1,1% в августе. В годовом исчислении инфляция ускорилась до 24,6%, а по результатам 2022 г. достигнет 30%.
С другой стороны, дальнейшее усиление монетарной политики окажет негативное влияние на кредитование, которое и без того почти на паузе. Именно поэтому Андрей Пышный не будет здесь делать резких шагов.
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Сохранение ключевой ставки НБУ на текущем уровне будет означать, что на депозитную политику банков будут влиять другие факторы.
Председатель правления Райффайзен банка Александр Писарук объясняет медленное повышение доходности гривневых вкладов переликвидностью банковской системы.
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"Фундаментальная причина в том, что банковская система переликвидна и ее ликвидность растет. Да, она краткосрочна и нестабильна, но системная переликвидность в качественных банках означает, что потребности повышать ставки нет.
Однако это не означает, что ставки не будут расти. Я ожидаю, что они будут расти, особенно на долгосрочные депозиты. Но ожидать, что ставка по депозиту сможет догнать инфляцию или хотя бы приблизиться к ней, не стоит", — говорит Александр Писарук.
Дальнейший рост доходности гривневых депозитов прогнозирует и аналитик YouControl Роман Корнилюк.
«Депозитные ставки тяготеют к ожидаемым годовым темпам роста цен, к которым им еще есть куда стремиться. Поэтому, если вы решили держать сбережения в гривне, лучше подождать в кэше, текущих или несколькомесячных вкладах до момента, когда годовые ставки еще немного подтянутся до инфляционных уровней. Это также логично с точки зрения безопасности и доступа к ликвидности в военных условиях», — советует он.

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По материалам:
Мінфін.com.ua
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