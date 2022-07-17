Как несовершеннолетние украинцы могут устроиться на работу — объяснение Гоструда — Finance.ua
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Как несовершеннолетние украинцы могут устроиться на работу — объяснение Гоструда

Личные финансы
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Как несовершеннолетние украинцы могут устроиться на работу — объяснение Гоструда
Как несовершеннолетние украинцы могут устроиться на работу — объяснение Гоструда
В летнее время на каникулах многие подростки начинают искать подработку.
В то же время, для детей до 18 лет в Украине действуют особые правила трудоустройства, о которых напомнили в Государственной службе по вопросам труда и Министерстве образования и науки.

С какого возраста подросткам можно работать:

  • 16-18 лет — без ограничений;
  • 15-16 лет с согласия одного из родителей или опекунов;
  • 14-15 в свободное от учебы время, только на легких работах и с согласия одного из родителей или опекунов.
При этом максимальное количество рабочего времени не должно превышать 50 часов в неделю.
Следует отметить, что дети до 14 лет не могут работать.

Что запрещено подросткам:

  • работать на опасных и вредных местах;
  • работать на тяжелых и подземных работах;
  • работать сверхурочно;
  • работать в выходные дни;
  • ездить в командировку.

Какие особые условия принятия на работу:

  • наличие обязательного медицинского ухода;
  • специальный учет с указанием даты рождения;
  • заработная плата на уровне взрослого работника;
  • ежегодный отпуск в 31 рабочий день.
Во время военного положения отпуск может составлять не более 24 дней.

Какие дополнительные гарантии есть у детей:

  • специальная квота на трудоустройство;
  • первое рабочее место предоставляется на срок не менее двух лет;
  • ограничение оснований для увольнения.
По материалам:
Українська правда
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