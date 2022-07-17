Как несовершеннолетние украинцы могут устроиться на работу — объяснение Гоструда Сегодня 10:35 — Личные финансы

Как несовершеннолетние украинцы могут устроиться на работу — объяснение Гоструда

В летнее время на каникулах многие подростки начинают искать подработку.

В то же время, для детей до 18 лет в Украине действуют особые правила трудоустройства, о которых напомнили в Государственной службе по вопросам труда и Министерстве образования и науки.

С какого возраста подросткам можно работать:

16-18 лет — без ограничений;

15-16 лет с согласия одного из родителей или опекунов;

14-15 в свободное от учебы время, только на легких работах и с согласия одного из родителей или опекунов.

При этом максимальное количество рабочего времени не должно превышать 50 часов в неделю.

Следует отметить, что дети до 14 лет не могут работать.

Что запрещено подросткам:

работать на опасных и вредных местах;

работать на тяжелых и подземных работах;

работать сверхурочно;

работать в выходные дни;

ездить в командировку.

Какие особые условия принятия на работу:

наличие обязательного медицинского ухода;

специальный учет с указанием даты рождения;

заработная плата на уровне взрослого работника;

ежегодный отпуск в 31 рабочий день.

Во время военного положения отпуск может составлять не более 24 дней.

Какие дополнительные гарантии есть у детей:

специальная квота на трудоустройство;

первое рабочее место предоставляется на срок не менее двух лет;

ограничение оснований для увольнения.

Українська правда По материалам:

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