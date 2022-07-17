Как несовершеннолетние украинцы могут устроиться на работу — объяснение Гоструда
В летнее время на каникулах многие подростки начинают искать подработку.
В то же время, для детей до 18 лет в Украине действуют особые правила трудоустройства, о которых напомнили в Государственной службе по вопросам труда и Министерстве образования и науки.
С какого возраста подросткам можно работать:
- 16-18 лет — без ограничений;
- 15-16 лет с согласия одного из родителей или опекунов;
- 14-15 в свободное от учебы время, только на легких работах и с согласия одного из родителей или опекунов.
При этом максимальное количество рабочего времени не должно превышать 50 часов в неделю.
Следует отметить, что дети до 14 лет не могут работать.
Что запрещено подросткам:
- работать на опасных и вредных местах;
- работать на тяжелых и подземных работах;
- работать сверхурочно;
- работать в выходные дни;
- ездить в командировку.
Какие особые условия принятия на работу:
- наличие обязательного медицинского ухода;
- специальный учет с указанием даты рождения;
- заработная плата на уровне взрослого работника;
- ежегодный отпуск в 31 рабочий день.
Во время военного положения отпуск может составлять не более 24 дней.
Какие дополнительные гарантии есть у детей:
- специальная квота на трудоустройство;
- первое рабочее место предоставляется на срок не менее двух лет;
- ограничение оснований для увольнения.
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