Как не влететь на «космический» штраф из-за техосмотра — Finance.ua
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Как не влететь на «космический» штраф из-за техосмотра

Технологии&Авто
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За езду без техосмотра в Украине предусматривается штраф в 17 тысяч гривен, но это правило не касается некоторых категорий транспортных средств.
Штраф не получат транспортные средства, которые не выезжают на дороги общего пользования и если их используют строго на территории предприятий. Это могут быть машины для заводов, автобаз, карьеров и т.п.
Технический осмотр можно не проходить и тем автомобилям, объем двигателя которых до 125 куб. см или электродвигатель мощностью не более 4 кВт. Также в этом списке автомобили развивают скорость до 25 км/ч и сельхозтехника — до 40 км/ч.
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По материалам:
mmr.ua
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