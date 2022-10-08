Как не «убить» батарею MacBook — инструкция
В Apple пользователи ценят не только смартфоны, но и ноутбуки. Если с iPhone многие понимают базовые правила сохранения его жизни, то с MacBook могут быть вопросы. Об этом сообщает The Next Web.
Чтобы MacBook не «умер» раньше срока, рекомендуется:
- Не держать все приложения постоянно открытыми.
- Выключенная громкость и проигрывание музыки или видео в фоновом режиме — тоже не самый лучший вариант. Нужно следить внимательно.
- Необходимо регулярно обновлять программное обеспечение и следить за правильностью настроек.
- Следует забыть о подключении зарядки к ноутбуку, у которого уровень заряда был 100% и внезапно стал 99%. Особенно часто отсоединять и подсоединять зарядку тоже не следует.
- Яркость экрана ноутбука должна быть умеренной, а не такой, которую видно из космоса.
- Не заряжайте другие устройства от аккумулятора MacBook.
- Следите за тем, чтобы ноутбук не оставался на солнечном свете. Корпус не должен перегреваться.
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