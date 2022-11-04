Как не пропустить начало бычьего рынка: основные показатели — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как не пропустить начало бычьего рынка: основные показатели

Фондовый рынок
89
Как не пропустить начало бычьего рынка: основные показатели
Как не пропустить начало бычьего рынка: основные показатели
Институционалы уже не один год выходят на криптовалютный рынок — это приводит к тому, что крипта торгуется, как и фондовый рынок.
Коммьюнити менеджер и амбассадор криптоплатформы ByBit Сергей Мариничев во время онлайн-вебинара «Крипто-фондовая синхронизация: каков прогноз?» рассказал, как инвесторам понять, что медвежья фаза заканчивается. Но какие показатели и индексы следует обращать внимание.
«Сейчас на крипторынке можно увидеть определенные корреляции, особенно в последние месяцы — во время медвежьего рынка. Как следствие — когда на фондовом рынке выходной, на крипторынке объем торгов и волатильность значительно падают. Хотя еще несколько лет назад в выходные, наоборот, можно было видеть огромную волатильность», — рассказывает эксперт.

Как же не пропустить начало бычьего рынка

Для того чтобы подготовиться к будущему буллрану, специалист советует обращать внимание на следующие ключевые факторы для разворота рынка:
  • индекс доллара должен снижаться;
  • центробанки готовы снижать ключевую ставку;
  • реальная доходность 5-летних казначейских облигаций снижается;
  • растет спрэд между 10- и 2-летними казначейскими облигациями США;
  • увеличение инвестиций в венчурные компании;
  • биржевые индексы Russell 2000 переходят в цикл роста.
Читайте также

Почему именно эти показатели нужно принимать во внимание

Индекс доллара — индекс стоимости доллара США по сравнению с другими валютами. Рост DXY вызывает падение цен в долларовых парах, в то время как падение и консолидация индекса вызывает укрепление активов в долларовых парах, следовательно, BTC начинает расти.
Снижение ключевой ставки ФРС. ZQ1! — фьючерс на процентную ставку по Федеральным фондам. По этой ставке банки США предоставляют в кредит свои избыточные резервы на короткие сроки другим банкам.
Увеличение базовой ставки побуждает участников рынка увеличивать сбережения, продавать высокорисковые активы (как и BTC) и уходить «в тихую гавань», то есть вкладывать в более консервативные инструменты.
Реальная доходность по 5-летним гособлигациям. US05Y — индекс доходности 5-летних облигаций. Это также о денежно-кредитной политике, как индекс доллара и ключевая ставка ФРС. Он влияет на ротацию активов в портфеле инвестора в зависимости от «аппетита» к риску.
Как только мы понимаем, что реальная доходность начнет снижаться, аппетит к риску вернется и высокорисковые активы начнут свой рост.
Спрэд между 10- и 2-летними казначейскими облигациями США. US10Y-US02Y — график, отображающий динамику доходностей по 10- и 2-летним государственным облигациям.
Этот график, по словам эксперта, — маст-хэв индикатор для ребалансировки портфеля инвестора.
Динамика облигаций сильно зависит от монетарной политики государства. Когда ЦБ поднимают ставки, облигации в это время падают в цене, а доходность по ним растет.
Предполагая, что тренд по усилению политики со стороны ФРС близок к своему завершению, участники рынка будут заранее становиться на более быстрый разворот тенденций.
Russell 2000 — индекс, отражающий динамику изменения стоимости акций 2 тысяч средних и малых компаний на фондовом рынке США.
В отличие от SPX и NDX, он более волатильный и исторически имеет больший потенциал к росту.
Также у него самая большая корреляция с BTC среди других фондовых индексов.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.