Как не быть обманутым в автосервисе: самые популярные аферы — Finance.ua

Как не быть обманутым в автосервисе: самые популярные аферы Сегодня 21:07 — Технологии&Авто

Как не быть обманутым в автосервисе: самые популярные аферы

Обслуживание автомобиля — обычно недешевое удовольствие. Владельцы машин, когда едут на СТО, заранее настраиваются потратить немалую сумму на ремонт. И некоторые сотрудники автосервисов, к сожалению, этим активно пользуются.

Посещая сервисные центры по ремонту или техническому обслуживанию, каждый из нас надеется на честность специалистов. Однако существуют некоторые ситуации, которые следует иметь в виду, чтобы не стать жертвой автомобильных афер. Вот самые распространенные схемы афер и советы, как их избежать.

Замена деталей авто не на новые, а на подержанные

Одна из таких манипуляций — замена деталей не новыми, а б/у. Иногда мастера без вашего ведома могут подбросить уже использованные детали, продавая их как совершенно новые. Потому лучше покупать запчасти самостоятельно. А еще лучше присутствовать при их замене, но такое не в каждом автосервисе разрешают.

«Ремонтируют» то, что не нужно ремонтировать

Еще одной распространенной ситуацией является обман в отношении ремонтных работ. Возможно, вам сообщили, что произвели замену определенных деталей, но на самом деле этого не делали. Или заменяют такие детали, которые еще в этом не нуждаются. Особенно часто это происходит, если сотрудники автосервиса видят, что владелец автомобиля ничего не понимает в ремонте.

Замена масла без его замены

Аферы, связанные с моторным маслом, очень популярны. К примеру, клиент приезжает в автосервис, а работник вместо того, чтобы залить качественное масло, меняет фильтр и доливает свежего. При этом берет деньги за качественный продукт. А разница в сотнях гривен, которая идет в карман мастера.

Ломают детали намеренно

Многие автовладельцы, хоть раз оставлявшие авто на СТО, не раз слышали подобные сообщения: нужно заменить свечи, ремни и так далее. Зачастую мастера создают проблемы там, где их раньше не было. Они даже намеренно повреждают некоторые детали автомобиля, чтобы потом заменить их за дополнительную плату.

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Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, нужно пользоваться только проверенными автосервисами. Спросите у знакомых автомобилистов — они точно посоветуют вам самый лучший. Проверяйте отзывы и рейтинги.

После завершения ремонта не стесняйтесь спросить о каждой детали, которая была изменена или отремонтирована. И заранее обсуждайте с мастерами каждую проведенную процедуру, чтобы уберечься от неприятных сюрпризов.

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