Как направить защитников на лечение за границу (алгоритм) — Finance.ua

Как направить защитников на лечение за границу (алгоритм)
Кабинет министров обновил порядок направления украинских защитников в лечебные учреждения за рубежом.
Об этом сообщается в постановлении Кабмина.
Так, военный может отправиться на лечение за рубеж при наличии:
- заключения о необходимости направления на лечение за рубеж;
- уведомления Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Европейской Комиссии о готовности конкретной страны — члена ЕС на бесплатной основе принять на лечение и/или письменного подтверждения готовности лечебного учреждения принять бойца на лечение.
Транспортировку военных, нуждающихся в лечении, до государственной границы организует Минздрав при содействии Минобороны, МВД и Администрации Госпогранслужбы. После пересечения государственной границы транспортировка в учреждения здравоохранения иностранных государств осуществляется при содействии МИД и Минздрава.
Рада упростила учет рабочих мест для лиц с инвалидностью
Напомним, ранее правительство сняло ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц.
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