Как направить защитников на лечение за границу (алгоритм) — Finance.ua

Как направить защитников на лечение за границу (алгоритм) Сегодня 19:57 — Личные финансы

Кабинет министров обновил порядок направления украинских защитников в лечебные учреждения за рубежом.

Об этом сообщается в постановлении Кабмина.

Так, военный может отправиться на лечение за рубеж при наличии:

заключения о необходимости направления на лечение за рубеж;

уведомления Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Европейской Комиссии о готовности конкретной страны — члена ЕС на бесплатной основе принять на лечение и/или письменного подтверждения готовности лечебного учреждения принять бойца на лечение.

Транспортировку военных, нуждающихся в лечении, до государственной границы организует Минздрав при содействии Минобороны, МВД и Администрации Госпогранслужбы. После пересечения государственной границы транспортировка в учреждения здравоохранения иностранных государств осуществляется при содействии МИД и Минздрава.

Напомним, ранее правительство сняло ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.