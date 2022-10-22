Как направить защитников на лечение за границу (алгоритм) — Finance.ua
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Как направить защитников на лечение за границу (алгоритм)

Личные финансы
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Кабинет министров обновил порядок направления украинских защитников в лечебные учреждения за рубежом.
Об этом сообщается в постановлении Кабмина.
Так, военный может отправиться на лечение за рубеж при наличии:
  • заключения о необходимости направления на лечение за рубеж;
  • уведомления Координационного центра по чрезвычайным ситуациям Европейской Комиссии о готовности конкретной страны — члена ЕС на бесплатной основе принять на лечение и/или письменного подтверждения готовности лечебного учреждения принять бойца на лечение.
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Транспортировку военных, нуждающихся в лечении, до государственной границы организует Минздрав при содействии Минобороны, МВД и Администрации Госпогранслужбы. После пересечения государственной границы транспортировка в учреждения здравоохранения иностранных государств осуществляется при содействии МИД и Минздрава.

Рада упростила учет рабочих мест для лиц с инвалидностью

Напомним, ранее правительство сняло ограничения по количеству выездов за границу для лиц с инвалидностью и сопровождающих их лиц.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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