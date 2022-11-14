Как на Украину повлияет новый экостандарт Евро-7 — Finance.ua

Как на Украину повлияет новый экостандарт Евро-7 Сегодня 21:06 — Личные финансы

Как на Украину повлияет новый экостандарт Евро-7

Автопроизводители протестуют против нового экологического стандарта Евро 7. В частности, они уверены, что из-за большого количества моделей, которые необходимо обновить и протестировать, сроки имплементации стандарта нереалистичны. Следовательно, переход на него может быть очень сложным и дорогим. В то же время, по прогнозам, на Украине новый стандарт практически не отразится — поскольку в ней новые авто почти не покупают.

В Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) также уверены, что текущий проект стандарта «может замедлить переход к нулевым выбросам транспорта в 2035 году».

«Чтобы соответствовать нормам Евро 7, производителям грузовиков придется переориентировать значительные инженерные и финансовые ресурсы по производству аккумуляторов и топливных элементов на двигатели внутреннего сгорания. Это окажет влияние на переход к транспортным средствам с нулевым уровнем выбросов», — сказал гендиректор Volvo Group и председатель Коммерческого совета ACEA Мартин Лундстедт.

По его словам, замедление перехода на нулевые выбросы окажет негативное влияние на климат. А кроме того, на:

здоровье людей;

отрасль в целом.

Как Евро 7 повлияет на Украину

В то же время, отмечают аналитики Института, Евро-7 почти не повлияет на авторынок Украины. Причина — украинцы практически не покупают новые автомобили. «Продажи новых авто составляют менее 4% общего количества сделок», — рассказали они.

Более того, отмечается: возможное подорожание новых автомобилей в связи с введением стандарта еще больше снизит его влияние на Украину. Поскольку в таком случае новые авто станут еще менее доступными, а их продажи еще больше сократятся.

Что известно о Евро-7

Ожидается, что стандарт будет введен с 1 июля 2025 года для легковых автомобилей и с 1 июля 2027 для грузовиков и автобусов. В Еврокомиссии отмечают, что он позволит значительно снизить общие выбросы оксидов азота (NOx) от легковых автомобилей и микроавтобусов. В частности:

на 35% по сравнению с Евро-6;

на 56% — по сравнению с Евро VI для автобусов и грузовиков.

Одним из основных новшеств станет установка ограничений не только на выбросы из выхлопной трубы, но и на выбросы жестких частиц от тормозов и шин. Также новый стандарт, среди прочего, предусматривает регулировку долговечности аккумуляторов.

Кроме того, все транспортные средства должны будут соответствовать правилам в течение более длительного периода, чем сейчас. Его повысят вдвое. По прогнозам, подорожание составит (в среднем):

для легковых автомобилей — 90-150 евро;

для грузовиков — 2 700 евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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