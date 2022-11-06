Как многодетной матери подать через личный кабинет заявление на пенсию в 50 лет — ответ ПФУ Сегодня 12:28 — Казна и Политика

Как многодетной матери подать через личный кабинет заявление на пенсию в 50 лет — ответ ПФУ

Женщины, родившие пятерых или более детей и воспитавших их до шестилетнего возраста, имеют право на назначение досрочной пенсии по возрасту после достижения ими 50 лет и при наличии не менее 15 лет страхового стажа. Обращаться за назначением пенсии можно за 1 месяц до 50 лет.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

Подать заявление на назначение пенсии в электронном виде можно через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Что для этого нужно

Для этого необходимо иметь устройство с доступом в Интернет, квалифицированную электронную подпись (КЭП) и подготовить скан-копии необходимых документов.

Для подачи заявления необходимо выполнить следующие действия:

1. Зайти на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

2. Выбрать вкладку «Заявление на назначение пенсии».

3. Ознакомиться с информацией, которая появится на экране, и перейти по ссылке «Вход».

4. Авторизироваться с помощью КЭП и выполнить следующие шаги:

в разделе «О пенсионном обеспечении» выберите вкладку «Заявление на назначение пенсии». Дать согласие на дистанционное информирование, выбрав способ получения уведомлений об обработке заявления. Нажать «Продолжить» и выбрать вид пенсии — «Пенсия по возрасту»;

ответить на вопросы анкеты-опроса для заполнения атрибутов обращения и дать согласие на передачу и обработку своих персональных данных;

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прикрепить сканкопии необходимых документов, в том числе документов о рождении детей. На экране появится полная форма заявления о назначении пенсии, заполненная по результатам шагов 1-3. При необходимости вы можете отредактировать внесенные данные;

подписать заявление с помощью КЭП и отправить его в Пенсионный фонд Украины, нажав «Подписать и отправить в ПФУ».

По результатам обработки заявления вы получите информацию о состоянии обработки заявления и о решении касательно назначения досрочной пенсии избранным вами способом.

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