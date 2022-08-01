Как миру отказаться от российского газа: эксперты назвали самые важные шаги — Finance.ua

Как миру отказаться от российского газа: эксперты назвали самые важные шаги Сегодня 20:04 — Энергетика

Как миру отказаться от российского газа: эксперты назвали самые важные шаги

Правительствам следует эффективно подготовиться к зиме, а гражданам — спланировать собственное потребление энергии в новых условиях. Страны-члены ЕС будут добровольно сокращать потребление природного газа на 15% уже этой зимой. Государства сами смогут выбирать меры экономии, и каждая страна в зависимости от расположения, имеющейся инфраструктуры, потенциала возобновляемых источников и особенностей потребления в следующем отопительном сезоне будет справляться с кризисом по-разному. Для Украины этот период станет серьезным испытанием.

Оператор ГТС спросил у экспертов газового рынка, какие меры на уровне правительств стран помогут и бытовым потребителям, и бизнесу справиться с нехваткой энергии этой зимой.

По мнению Елены Павленко, президента DiXi Group, в краткосрочной перспективе ЕС и Украина должны сосредоточиться на мерах по экономии потребления газа и механизмах взаимопомощи в случае кризисной ситуации

"Помимо намерения сократить потребление газа на 15%, страны ЕС начали активную работу с населением, объясняя, почему важно экономить использование газа уже сейчас. Украинскому правительству также стоит начать такой диалог с потребителями, чтобы быть готовыми к самым сложным сценариям, включая полную остановку транзита. Также ЕС и Украине следует активизировать диалог о помощи со снабжением необходимых объемов газа в случае критической ситуации — сейчас такие договоренности формируются между странами-членами ЕС, и было бы хорошо, если бы Украина присоединилась к этому формату.

На более длительную перспективу следует формировать коалицию компаний и крупных потребителей в ЕС, пострадавших от российских газовых войн и манипуляций с поставками газа. Немецкая UNIPER уже заявила о возможном судебном иске против «Газпрома» за невыполнение контракта по поставкам газа. Чем больше будет таких истцов и чем лучше будет их координация между собой, тем больше будет давление на «Газпром» — и по соблюдению контрактных обязательств на зимний период, и по компенсации за все манипуляции на газовом рынке ЕС", — отметила эксперт.

Войцех Якобик, эксперт по энергетике и главный редактор BiznesAlert.pl. убежден, что страны ЕС должны выйти из зоны комфорта и начать нормировать газ, чтобы подготовиться к зиме в соответствии с принятым решением о сокращении газа. Кроме того, нужно ввести в отношении россии газовое эмбарго, чтобы прекратить поставки на условиях Европы сейчас, пока есть еще время до начала отопительного сезона.

«Это время для ядерного ренессанса и компромисса по углю, потому что ни одна действующая электростанция не должна быть закрыта до конца энергетического кризиса. Также Европа должна создать условия для стабилизации украинской электроэнергетики и газового сектора перед реальным риском полного прекращения транзита газа. Необходимо предусмотреть план дальнейшей энергетической интеграции Украины с ЕС, чтобы предотвратить внутренний «энергетический взрыв», — считает Войцех Якобик.

Как легче пережить зиму: важные шаги

Чтобы смягчить риски, связанные с полным или частичным прекращением поставок российского газа, этой зимой необходимо воплотить несколько важных шагов, считает Предраг Груичич, руководитель отдела по вопросам газа Секретариата Энергетического Сообщества.

Среди них:

удержание внутренней добычи газа на максимальном уровне;

запуск отсутствующих интерконнекторов в регионе и разблокирование существующих, но неиспользованных мощностей (особенно если ими владеет «Газпром»);

подготовка сетей для потенциальных, но необычных/чрезвычайных моделей потока; убедиться, что сети могут выдерживать такие потоки;

обеспечение сотрудничества между государствами-членами ЕС и сторонами Энергетического сообщества (такими как Украина) по физическим и коммерческим аспектам;

накопление необходимых альтернативных видов топлива для отопления, где возможен переход, ускорение использования возобновляемых источников отопления, где это возможно и накопление запасов альтернативных источников электроэнергии в странах, где газ для производства электроэнергии составляет значительную долю рынка;

отсрочка поэтапного вывода из эксплуатации угольных и атомных станций;

обновление/пересмотр национальных планов сокращения потребления газа и организация срочных учений для отработки действий во время чрезвычайных ситуаций

Аура Сабадус, эксперт по энергетике ICIS, предлагает выделить три основных вопроса, вокруг которых должны скоординированно действовать страны ЕС, чтобы пережить чрезвычайно сложную зиму:

"Первое связано со снижением спроса на газ. Брюссель выпустил рекомендации по добровольному сокращению на 15%, что составит около 45 млрд куб. м в среднем за период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года. Несмотря на разное восприятие странами этой рекомендации, единственным способом реагирования на потенциальный кризис является согласование политики во всем европейском блоке. Как ни странно, это, вероятно, станет не только проверкой устойчивости энергетического рынка Европы, но и ее собственной способности держаться вместе перед до сих пор беспрецедентными проблемами.

Второе, сотрудничество также потребуется на уровне операторов газотранспортных систем в странах-членах ЕС и договорных сторон Энергетического сообщества. Отсутствие соглашений о взаимоподключении между ними и неспособность гармонизировать правила неоднократно отмечалось как существенные препятствия для энергетической безопасности в Европе. Некоторые операторы продолжают отказываться от подписания соглашений о взаимоподключении или освобождении пограничных мощностей из-за проблем, связанных с одоризацией или отличиями качества газа. В мирное время, и когда газа было достаточно, на такие споры можно было бы махнуть рукой, но в условиях крайне ограниченных поставок они уже неприемлемы. Решения должны быть найдены незамедлительно.

И третье, можно рассмотреть ряд факторов, включая наращивание добычи в пределах безопасного уровня на голландском газовом месторождении Гронинген, снижение или временную отмену высоких налогов, наложенных на румынских производителей для стимулирования максимальной добычи этой зимой, переход на альтернативные виды топлива, где это возможно, и ускорение завершения строительства новой инфраструктуры импорта СПГ", — отметила эксперт.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.