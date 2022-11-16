Как менялся объем международных резервов Нацбанка в 2021-2022 годах — Finance.ua

Как менялся объем международных резервов Нацбанка в 2021-2022 годах Сегодня 17:00 — Казна и Политика

В октябре международные резервы Украины выросли на 5,5% после снижения объемов месяцем ранее. На положительную динамику роста повлияли, как сообщил Национальный банк, поступления от международных партнеров и уменьшение чистой продажи валюты.

Кроме того, свою роль сыграла переоценка финансовых инструментов в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют.

По состоянию на начало 2021 года в международных резервах Украины хранилось 29,133 млрд долларов. Три месяца подряд объем резервов снижался, в мае был рост на 3,6%, в июне — падение на 0,6%, затем объемы росли три месяца подряд.

К началу сентября резервы Украины составляли 31,614 млрд долларов, на 9,2% больше, чем месяцем ранее. При этом резко возросла доля наличных, счетов и депозитов — на 79,9%.

В декабре международные резервы составили 30,598 млрд долларов. В январе их объем увеличился до 30,941 млрд: 23,615 млрд долларов — ценные бумаги; 1,558 млрд — монетарное золото; 5,769 млрд — наличные, счета, депозиты.

В начале февраля объем международных резервов сократился на 6%, в том числе на 15,1% объем наличных, депозитов. В марте резервы сократились еще на 5,3%, в то же время увеличились объемы монетарного золота. В апреле резервы выросли на 2%.

В следующие месяцы объем международных резервов сокращался: в мае — на 4,1%, в июне — на 6,8%, в июле — на 9,1%, в августе — на 1,8%. При этом в апреле, июне-сентябре рос объем наличных, счетов, депозитов.

В сентябре резервы увеличились на 13,6% — до 25,439 млрд долларов, в октябре сократились на 5,9%. По состоянию на 1 ноября объем международных резервов составил 25,244 млрд долларов.

Слово і Діло По материалам:

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