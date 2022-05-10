Как менялось гривневое кредитование в 2022 году — НБУ (инфографика) — Finance.ua
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Как менялось гривневое кредитование в 2022 году — НБУ (инфографика)

Сегодня 15:10Кредит&Депозит
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Показательными маркерами жизнеспособности банковского сектора является активное кредитование и доверие к банкам, которое проявляется в готовности граждан и бизнеса класть деньги на депозиты.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Как менялись объемы кредитования и фондирования, в том числе объемы банковских вкладов в национальной валюте, за год и отдельно за два месяца войны.
Оперативные данные на 29 апреля 2022 года.
Кредитование бизнеса имеет положительную динамику показателей в обоих случаях — если сравнить с началом полномасштабного военного вторжения рф и по сравнению с началом года.
Как менялось гривневое кредитование в 2022 году — НБУ (инфографика)
Ситуация с кредитованием населения имеет более скромные достижения, однако пока мы не наблюдаем кардинально негативных изменений.
Определенное ожидаемое снижение объемов предоставленных гривневых кредитов произошло с начала войны, в то же время, по сравнению с началом года показатель остался положительным.
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Какое кредитование будет далее, зависит прежде всего от продолжительности боевых действий.
Банки, несмотря на войну, ожидают роста корпоративного кредитного портфеля. Об этом свидетельствует наш опрос по банковскому кредитованию в I квартале 2022 года. Его участниками стали кредитные менеджеры 28 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 94%.

Как работают кредитные каникулы

По материалам: Finance.ua
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