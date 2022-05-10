Как менялось гривневое кредитование в 2022 году — НБУ (инфографика)

Показательными маркерами жизнеспособности банковского сектора является активное кредитование и доверие к банкам, которое проявляется в готовности граждан и бизнеса класть деньги на депозиты.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Как менялись объемы кредитования и фондирования, в том числе объемы банковских вкладов в национальной валюте, за год и отдельно за два месяца войны.

Оперативные данные на 29 апреля 2022 года.

Кредитование бизнеса имеет положительную динамику показателей в обоих случаях — если сравнить с началом полномасштабного военного вторжения рф и по сравнению с началом года.

Ситуация с кредитованием населения имеет более скромные достижения, однако пока мы не наблюдаем кардинально негативных изменений.

Определенное ожидаемое снижение объемов предоставленных гривневых кредитов произошло с начала войны, в то же время, по сравнению с началом года показатель остался положительным.

Какое кредитование будет далее, зависит прежде всего от продолжительности боевых действий.

Банки, несмотря на войну, ожидают роста корпоративного кредитного портфеля. Об этом свидетельствует наш опрос по банковскому кредитованию в I квартале 2022 года. Его участниками стали кредитные менеджеры 28 банков, доля которых в общем объеме активов банковской системы составляет 94%.

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