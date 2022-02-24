Как менялись экспорт и импорт электроэнергии в Украину с 2014 года — Finance.ua

Как менялись экспорт и импорт электроэнергии в Украину с 2014 года

Сегодня 07:19 — Энергетика

Электроэнергия

Энергетическая система Украины будет работать в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме 24-26 февраля 2022 года. Это станет первым этапом испытания, цель которого — продемонстрировать способность энергосистемы поддерживать необходимую частоту в разных режимах работы. Журналисты «Слово и дело» сравнили, какими были общие объемы экспорта и импорта электроэнергии в Украину и из какой страны были самые большие поставки.

В 2014 году Украина импортировала 178 млн кВт·ч, весь объем — из России. В то же время на экспорт ушло 8052,8 млн кВт·ч. Больше всего получила Венгрия — 4145,1 млн кВт·ч, почти вдвое меньше — Беларусь (2400,9 млн кВт·ч). В Молдову отправили 730,7 млн кВт·ч, в Польшу — 685,8, в Словакию — 90,3.

В следующем году Украина импортировала значительно больше электроэнергии — 2295,9 млн кВт·ч. Опять весь объем был из России. На экспорт отправили 3640,1 млн кВт·ч. Почти весь объем ушел в Венгрию — 3531 млн кВт·ч. Еще 3,8 млн кВт·ч экспортировали в Россию.

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Следующие три года импорт сильно уменьшался — до 30,7 млн кВт·ч в 2018 году. Параллельно с этим увеличивался объем экспорта электроэнергии — до 6165,7 млн кВт·ч в 2018 году. Как и в предыдущие годы, больше электроэнергии экспортировали в Венгрию.

В 2019 году импорт электроэнергии увеличился до 2698,6 млн кВт·ч. Большую часть импортировали из Словакии (909,8 млн кВт·ч) и Беларуси (851,3 млн кВт·ч), а из РФ — 286,3 млн кВт·ч. На экспорт Украина отправила 6469,3 млн кВт·ч, больше всего в Венгрию (3927,6 млн кВт·ч) и Польшу (1376,8 млн кВт·ч).

В 2020 году общий объем импорта электроэнергии составил 2284,9 млн кВт·ч, экспорта почти вдвое больше — 4754,1 млн кВт·ч. Больше всего Украина снова поставляла в Венгрию (2110,4 млн кВт·ч) и Польшу (1484,1 млн кВт·ч), также 868,3 млн кВт·ч ушло на экспорт в Румынию.

В то же время, больше всего электроэнергии Украина импортировала из Словакии — 1473,8 млн кВтч, а из России — 53,4 млн кВтч.

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В 2021 году Украина отправила на экспорт 3495,4 млн. кВт·ч электроэнергии. Больше всего пошло в Венгрию — 1570,3 млн кВт·ч. Импортировала Украина 1693,6 млн кВт·ч, почти весь объем был из Беларуси (1176,6 млн кВтч), еще 308 млн кВт·ч импортировали из Словакии, 101,9 млн кВт·ч — из России.

За январь 2022 года Украина импортировала 511,6 млн кВт·ч электроэнергии, практически весь объем из Беларуси. Еще 0,1 млн кВт·ч поставила Словакия. На экспорт ушло меньше электроэнергии — 316,4 млн. кВт·ч. Почти одинаковый объем разделили между Венгрией, Словакией и Польшей (92,1-99,5 млн кВт·ч). Еще 31,8 млн кВт·ч направили в Румынию.

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