Как менялись донаты граждан на счет ВСУ с начала полномасштабной войны — Finance.ua

Как менялись донаты граждан на счет ВСУ с начала полномасштабной войны Сегодня 07:34 — Личные финансы

Как менялись донаты граждан на счет ВСУ с начала полномасштабной войны

Сумма пожертвований на ВСУ уменьшается с каждым месяцем.

Об этом сообщает Опендатабот. В июне украинцы перевели на помощь армии полмиллиарда гривен. В июле уже 1,9 млрд грн.

opendatabot.ua

Сумма пожертвований в июне снизилась втрое за месяц — и в 12 раз по сравнению с первыми днями после вторжения рф в феврале. Так, за последнюю неделю февраля на счет ВСУ было переведено 6 миллиардов гривен. Определенную долю этой суммы составляли «ковидные» деньги — 1000 гривен от государства, получаемого вакцинированными от COVID-19 гражданами.

В марте украинцы задонатили армии рекордную сумму — 8,3 миллиарда гривен. С тех пор сумма поступлений на счета ВСУ только уменьшалась. В целом за более чем 4 месяца после начала полномасштабной войны украинцы перевели на поддержку армии 17,7 млрд гривен.

Уменьшение сумм донатов можно объяснить как усталостью украинцев от войны и общим уменьшением доходов, так и возникновением новых масштабных волонтерских или государственных инициатив в помощь армии.

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