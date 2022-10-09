Как компенсируют расходы в сфере теплоснабжения: разъяснение АМКУ — Finance.ua

Как компенсируют расходы в сфере теплоснабжения: разъяснение АМКУ Сегодня 15:49 — Казна и Политика

Как компенсируют расходы в сфере теплоснабжения: разъяснение АМКУ, www.freepik.com

Антимонопольный комитет разъяснил методику расчета компенсации обоснованных затрат предприятия, оказывающего услуги в сфере теплоснабжения.

Об этом идет речь на сайте АМКУ.

В документе, утвержденном 6 октября, также описываются механизмы контроля и пересмотра такой компенсации.

В частности, в разъяснении указаны основные условия и способы осуществления расчета, которые должны применяться. Прежде всего, сумма компенсации не должна превышать объем поддержки, необходимый для покрытия исключительно себестоимости производства услуг по теплоснабжению, и обоснованную прибыль от этих услуг.

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При этом учитываются все поступления, полученные в результате предоставления услуг, независимо от того, являются ли они государственной помощью. К примеру, для расчета расходов на услуги теплоснабжения предоставитель госпомощи может руководствоваться «Порядком формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку». Этот документ определяет общие требования по формированию запланированных расходов.

АМКУ также указал на способы недопущения выплаты избыточной компенсации. Например, во избежание переплаты получатель должен обеспечить отражение движения средств, которые могут поступать субсидиями или ассигнованиями из бюджета по счету 48 «Целевое финансирование и целевые поступления».

Для документального подтверждения факта, что выплаченная компенсация соответствует разнице между фактическими доходами и расходами, поставщик может использовать годовую финансовую отчетность получателя. Согласно законодательству, она подлежит обязательной проверке независимым аудитором.

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УБР По материалам:

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