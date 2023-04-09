Как изменить место регистрации, если выехал с ВОТ — Finance.ua

Как изменить место регистрации, если выехал с ВОТ Сегодня 14:24 — Личные финансы

Внутриперемещенные лица, место жительства которых зарегистрировано в жилье на временно оккупированных территориях, могут изменить регистрацию.

Согласно постановлению правительства ВПЛ, в Украине утвержден порядок декларирования и регистрации места жительства (пребывания).

Так, лицо одновременно может иметь только одно задекларированное или зарегистрированное место жительства (пребывания).

Однако на период временной оккупации территорий указанные положения не распространяются на лиц, место жительства которых зарегистрировано в жилье, находящемся на временно оккупированных территориях.

Важно, что такое лицо может задекларировать или зарегистрировать место жительства без снятия с регистрации места своего жительства.

В таком случае в реестр приемной территориальной общины вносятся сведения о зарегистрированном месте жительства внутренне перемещенного лица на временно оккупированных территориях.

Лица также могут изменить место регистрации ВПЛ онлайн

Ранее на портале «Дія» стали доступны новые услуги для вынужденных переселенцев. Теперь лица могут изменить место жительства ВПЛ или отменить статус онлайн.

Такая услуга вам понадобится, если:

— вы переехали в другой город Украины;

— вернулись домой.

Обе услуги автоматические. Это означает, что процесс проходит без участия госслужащего и больше не нужно ждать его решения. Но тоже есть несколько нюансов.

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