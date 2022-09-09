Как изменить имя без паспорта: новая услуга Минцифры — Finance.ua

Как изменить имя без паспорта: новая услуга Минцифры
Теперь украинцам в органах государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) во время заказа и получения админуслуг не нужно носить с собой бумажный документ и делать его ксерокопии.
Об этом сообщает Минцифры.
В соответствии со статьей 3 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» государственная регистрация актов гражданского состояния обязательна. Государственной регистрации подлежат:
- рождение физического лица и его происхождение;
- брак;
- расторжение брака;
- смена имени;
- смерть;
- внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование.
Такие сведения подлежат обязательному внесению в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. В сфере ГРАГС предоставляются и другие услуги, приравненные согласно ч. 3 ст. 3 Закона «Об административных услугах» к административным: повторная выдача свидетельств о ГРАГС, предоставление выписок из реестра ГРАГС. Все эти услуги можно заказать, поделившись копией е-паспорта через смартфон.
Для этого нужно:
- Обновить «Дію» и открыть свой цифровой паспорт в приложении.
- Нажмите на него и выберите штрихкод.
- Предоставить штрих-код работнику ГРАГС для считывания.
- Подтвердите запрос на передачу данных в приложении «Дія».
Цифровая копия паспорта с е-подписью «Дії» передается в сервис органов государственной регистрации актов гражданского состояния. Также шеринг поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных.
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