Как изменить имя без паспорта: новая услуга Минцифры — Finance.ua
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Как изменить имя без паспорта: новая услуга Минцифры

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Теперь украинцам в органах государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) во время заказа и получения админуслуг не нужно носить с собой бумажный документ и делать его ксерокопии.
Об этом сообщает Минцифры.
В соответствии со статьей 3 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» государственная регистрация актов гражданского состояния обязательна. Государственной регистрации подлежат:
  • рождение физического лица и его происхождение;
  • брак;
  • расторжение брака;
  • смена имени;
  • смерть;
  • внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование.
Такие сведения подлежат обязательному внесению в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. В сфере ГРАГС предоставляются и другие услуги, приравненные согласно ч. 3 ст. 3 Закона «Об административных услугах» к административным: повторная выдача свидетельств о ГРАГС, предоставление выписок из реестра ГРАГС. Все эти услуги можно заказать, поделившись копией е-паспорта через смартфон.
Для этого нужно:
  1. Обновить «Дію» и открыть свой цифровой паспорт в приложении.
  2. Нажмите на него и выберите штрихкод.
  3. Предоставить штрих-код работнику ГРАГС для считывания.
  4. Подтвердите запрос на передачу данных в приложении «Дія».
Цифровая копия паспорта с е-подписью «Дії» передается в сервис органов государственной регистрации актов гражданского состояния. Также шеринг поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных.

Большое обновление Дії: пенсионные, виды на жительство, шеринг техпаспорта и прочее

По материалам:
Finance.ua
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