Как изменить имя без паспорта: новая услуга Минцифры — Finance.ua

Как изменить имя без паспорта: новая услуга Минцифры Сегодня 17:21

Теперь украинцам в органах государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС) во время заказа и получения админуслуг не нужно носить с собой бумажный документ и делать его ксерокопии.

Об этом сообщает Минцифры.

В соответствии со статьей 3 Закона Украины «О государственной регистрации актов гражданского состояния» государственная регистрация актов гражданского состояния обязательна. Государственной регистрации подлежат:

рождение физического лица и его происхождение;

брак;

расторжение брака;

смена имени;

смерть;

внесение изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановление и аннулирование.

Такие сведения подлежат обязательному внесению в Государственный реестр актов гражданского состояния граждан. В сфере ГРАГС предоставляются и другие услуги, приравненные согласно ч. 3 ст. 3 Закона «Об административных услугах» к административным: повторная выдача свидетельств о ГРАГС, предоставление выписок из реестра ГРАГС. Все эти услуги можно заказать, поделившись копией е-паспорта через смартфон.

Для этого нужно:

Обновить «Дію» и открыть свой цифровой паспорт в приложении. Нажмите на него и выберите штрихкод. Предоставить штрих-код работнику ГРАГС для считывания. Подтвердите запрос на передачу данных в приложении «Дія».

Цифровая копия паспорта с е-подписью «Дії» передается в сервис органов государственной регистрации актов гражданского состояния. Также шеринг поможет избавиться от ошибок при внесении персональных данных.

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