Как изменился рынок труда из-за обстрелов и перебоев со светом (инфографика) — Finance.ua
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Как изменился рынок труда из-за обстрелов и перебоев со светом (инфографика)

Личные финансы
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В зависимости от типа трудоустройства работодатели по-разному отреагировали на октябрьские обстрелы.
Так, по данным сервиса OLX Работа, который специализируется на «голубых воротничках», количество вакансий на полную занятость не изменилось.
В четырех из пяти сфер, куда больше всего искали работников, предложений работы в течение октября стало меньше в среднем на 5%.
Уменьшение активности работодателей произошло в первой волне обстрелов, однако в дальнейшем рынок устоял и продолжал наполняться предложениями работы.
Как изменился рынок труда из-за обстрелов и перебоев со светом (инфографика)
В целом в OLX не прогнозируют резкого падения вакансий «на месте» из-за обстрелов, поскольку украинский бизнес приспосабливается к новым реалиям и находит альтернативные варианты работы. С другой стороны, важность обеспечения продовольствием, производством и поставкой сырья и восстановление разрушенной инфраструктуры будут делать рабочие профессии в Украине более актуальными.
Если же рассматривать типичную реакцию рынка труда на сезон, то в течение ноября ожидается закономерное уменьшение количества предложений работы во всех областях, которое достигнет своего минимума в декабре.
Стали ли работодатели меньше искать украинцев на удаленную работу
Из-за отключения света многие работающие удаленно украинцы не могут выполнять полноценно свою работу. В таком случае по закону Украины нести убытки должен работодатель или обеспечить работника соответствующим оборудованием для бесперебойной работы. Так что вполне логичная реакция рынка — уменьшение спроса на удаленное трудоустройство почти на четверть. По данным OLX Работа, ощутимо уменьшилось предложение работы для админперсонала и IT.
Как отреагировали украинцы на обстрелы
Согласно последнему опросу Социологической группы «Рейтинг», в июле 39% трудоспособного населения в Украине не имели работы. В июне этот показатель был всего 35%. То есть за месяц уровень безработицы вырос на 4%.
При этом замедлилась и наблюдавшаяся последние три месяца динамика показателей возврата на рабочие места. Среди тех, кто имел работу до войны, только 59% работали. Из них:
  • 34% полноценно;
  • 19% удаленно или частично;
  • 6% нашли новую работу.
Несмотря на столь неутешительные данные, украинцы не теряют желания трудоустроиться. Подтверждают это поисковые запросы на OLX, которые, несмотря на обстрелы на первой неделе ноября, выросли:
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По материалам:
Finance.ua
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