Как изменился рынок автомобильного топлива с начала года — Finance.ua

Как изменился рынок автомобильного топлива с начала года Сегодня 19:23 — Энергетика

Как изменился рынок автомобильного топлива с начала года

Баланс украинского рынка дизтоплива в первом полугодии 2022 года сократился на 39%, бензина — на 34%, автогаза — на 48%.

Об этом свидетельствуют НАК «Нафтогаз Украины».

Баланс украинского рынка дизтоплива в январе-июне 2022 года сократился на 39,2% (на 1,29 млн тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 1,99 млн тонн.

Несмотря на прекращение поставок ДТ из Белоруссии с марта, страна-соагрессор по итогам полугодия сохраняла наибольшую долю в общей структуре — 23% (459 тыс. тонн), на втором месте Польша — 14,9% (298 тыс. тонн), на третьем — РФ с долей 13,7% (274 тыс. тонн).

Разрушенный в результате ракетных обстрелов Кременчугский НПЗ успел поставить 264 тыс. тонн дизтоплива (доля — 13,2%).

Для сравнения, в первом полугодии-2021 Беларусь в общей структуре поставок ДТ в Украину (3,29 млн тонн) имела долю 37,6% (1,24 млн тонн), рф — 24,1% (793 тыс. тонн), Кременчугский НПЗ — 14,9% (489 тыс. тонн).

Баланс украинского рынка бензинов в январе-июне 2022 года сократился на 34,1% (на 355 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 687 тыс. тонн.

Разрушенный Кременчугский НПЗ обеспечил поставки на рынок страны 258 тыс. тонн бензинов (доля — 37,6%), Беларусь — 169 тыс. тонн (24,6%), Румыния — 115 тыс. тонн (16,7%).

В первом полугодии 2021 года Беларусь имела долю 42,6% (444 тыс. тонн), Кременчугский НПЗ — 38,3% (399 тыс. тонн), Литва — 11,7% (122 тыс. тонн).

Баланс украинского рынка автогаза (LPG) в январе-июне 2022 года сократился на 47,5% (на 444 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — до 490 тыс. тонн.

За полгода войны Украина нарастила импорт автомобильного топлива в 12 раз — почти с 60 тыс. тонн в марте до 710 тыс. тонн в августе.

По данным Минэкономики, если в марте было импортировано только 58,8 тыс. тонн бензина, дизельного топлива и сжиженного газа, то в мае поставки выросли до 380,8 тыс. тонн, а в августе — до 709,5 тыс. тонн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.